شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد الطرح والشروط وخطوات التقديم الكاملة

تستعد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للإعلان عن مرحلة جديدة من مشروع شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026، ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.



وبحسب مصدر مسؤول، من المتوقع طرح الإعلان الجديد خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطة الدولة المستمرة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات في السوق الحر.



موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026



أكدت المصادر أن الطرح الجديد سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن سلسلة من الطروحات التي تنفذها الدولة بشكل دوري لتوفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، من خلال التوسع في المشروعات القومية للإسكان.



خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي



تتم عملية التقديم عبر مرحلتين رئيسيتين، وفقًا لما حدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان تنظيم إجراءات الحجز بدقة وسهولة.

في المرحلة الأولى، يقوم المتقدم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتحميل كراسة الشروط، وسداد المصروفات الإدارية.

أما المرحلة الثانية فتشمل سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة، ثم استكمال البيانات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.



الأوراق المطلوبة للتقديم



يشترط تجهيز عدد من المستندات الأساسية، أبرزها بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم وزوجته أو زوجها، وشهادة إثبات الدخل الشهري.

كما يجب تقديم إيصالات السداد الخاصة بمقدم الحجز والمصاريف الإدارية، بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء.

وفي حالة أصحاب المهن الحرة، يجب تقديم سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، إلى جانب شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل.



شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026



وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، مع الالتزام بحدود الدخل التي يتم تحديدها في كل إعلان.

كما يشترط عدم امتلاك وحدة سكنية أو أرض، وعدم الاستفادة من أي مشروع إسكان اجتماعي أو دعم تمويلي سابق.

وتؤكد الجهات المعنية أن الوحدات مخصصة للسكن فقط، ويمنع استخدامها في أي نشاط استثماري، مع إمكانية سحب الوحدة حال مخالفة الشروط.



إقبال متوقع على الطرح الجديد



من المتوقع أن يشهد الطرح الجديد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة الطلب على الوحدات المدعومة التي توفرها الدولة ضمن مشروعاتها السكنية.

وتواصل الدولة خطتها التوسعية في قطاع الإسكان بهدف توفير سكن ملائم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات المستحقة.