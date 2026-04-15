بالتزامن مع احتفالات العيد القومي..محافظ سوهاج يشهد عدد من الأنشطة والفعاليات بمدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية العسكرية

بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة سوهاج، شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، عددا من الفعاليات والأنشطة الطلابية بمدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية العسكرية، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم .

وقد شهد المحافظ فعاليات طابور الصباح بالمدرسة، ثم مجموعة من العروض الرياضية والعسكرية، أعقبها افتتاح وتفقد معرض منتجات الأقسام المختلفة بالمدرسة، ومنها " نجارة الأثاث، والزخرفة" .

وأشاد " راشد " بالمستوى التدريبي الراقي للطلاب، مؤكدا أن هذا النمط من التعلم نحتاجه بشدة في ظل ما يحيط بمصر من تحديات، موجها رسالة إعزاز وتقدير باسم جميع أهالي محافظة سوهاج إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواقفه الحاسمة والبطولية للحفاظ على التراب المصري والكرامة المصرية، معربا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء .

وفي ختام الزيارة، قام السيد المحافظ بتكريم كل من " العقيد إيهاب يوسف أبو السعود قائد المدرسة، والعقيد محمد مصطفى مغازي ضابط ومعلم بالمدرسة، والاستاذ أحمد إبراهيم عبد الحميد مدير المدرسة، وذلك نظرا لجهودهم في حصول المدرسة على المركز الثاني في مسابقة أكفأ مدرسة تأسيس عسكري على مستوى الجمهورية .