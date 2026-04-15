امتحانات الثانوية العامة نظام قديم 2026.. المواعيد الكاملة وخطة الوزارة لضبط اللجان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026 نظام قديم، خاصة بعد إعلان الجداول رسميًا من وزارة التربية والتعليم. ووفقًا للجدول المعتمد، تبدأ امتحانات الدور الأول يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، وذلك للنظامين القديم والجديد، بالإضافة إلى طلاب المكفوفين.

اعتماد الجداول رسميًا من وزارة التعليم

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تشمل طلاب النظامين القديم والجديد، إلى جانب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وطلاب المكفوفين، في إطار تنظيم العملية الامتحانية بشكل شامل.

مواعيد امتحانات مدارس STEM بالتفصيل

أوضحت الوزارة أن امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) تبدأ للفرصة الأولى يوم 16 مايو 2026، وتنتهي في 20 يونيو 2026، بينما تنطلق امتحانات الفرصة الثانية يوم 4 يوليو 2026، وتستمر حتى 22 يوليو 2026، ما يمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم.

استعدادات مكثفة داخل مديريات التعليم

في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2026، عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات التعليم، لمتابعة جاهزية الإدارات التعليمية. وشددت القيادات على ضرورة الانضباط الكامل والتجهيز الجيد لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس مستوى المنظومة التعليمية.

خطة جديدة لإدارة اللجان وتحقيق الانضباط

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات هذا العام ستُدار وفق خطة متطورة تعتمد على توحيد الإجراءات داخل جميع اللجان، بما يمنع أي تضارب في التنفيذ. وتشمل الخطة تطوير آليات عمل مراكز توزيع الأسئلة لضمان السرية والدقة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة عن الامتحانات.

تطبيق نظام “المجمعات” لتسهيل الرقابة

من أبرز التغييرات هذا العام تطبيق نظام “المجمعات”، والذي يقوم على تجميع اللجان الامتحانية داخل نطاق جغرافي واحد بكل إدارة تعليمية، بما يسهل عملية الإشراف والمتابعة، ويضمن إحكام السيطرة على سير الامتحانات داخل اللجان.

الاستفادة من التجارب السابقة واختيار مقار مناسبة

تعتمد الوزارة على الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض الإدارات التعليمية خلال الأعوام الماضية، مع اختيار المدارس القومية كمقار لعقد لجان امتحانات الثانوية العامة، لما تتمتع به من إمكانيات مناسبة تساعد على تنظيم العملية الامتحانية بكفاءة.

إجراءات مشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة

شددت وزارة التربية والتعليم على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الغش داخل اللجان، مع تغليظ العقوبات على أي مخالفات، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وأكدت أن أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات سيتم التعامل معها بحزم كامل.

دعوة للعمل بروح الفريق لضمان نجاح الامتحانات

في ختام الاستعدادات، دعت القيادات التعليمية جميع المشاركين في أعمال الامتحانات إلى العمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بالدقة والانضباط في أداء المهام، لضمان خروج امتحانات الثانوية العامة 2026 بصورة مشرفة تليق بالمنظومة التعليمية في مصر.