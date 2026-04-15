مرتبات أبريل 2026 في مصر..موعد الصرف المبكر وخطة الحكومة الجديدة لزيادة الأجور

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسميًا

تصدر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اهتمامات المواطنين خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف. وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيبدأ يوم 19 أبريل 2026 بدلًا من يوم 24، مع تطبيق نظام الصرف التدريجي لجميع العاملين بالدولة.

ويأتي هذا القرار لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبنوك، وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

تصريحات وزارة المالية حول تبكير المرتبات

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو سيبدأ يوم 19 من كل شهر، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وتحسين إدارة السيولة داخل الأسر المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر مرونة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2026

أتاحت الحكومة عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الوصول إليها، وتشمل:

البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات

مكاتب البريد المصري

شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة

وتوفر هذه القنوات مرونة كبيرة للعاملين في اختيار الوسيلة الأنسب لصرف مستحقاتهم في أي وقت.

زيادة المرتبات الجديدة بداية من يوليو 2026

ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2026، تشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه

علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين

زيادة الحافز الإضافي ليصل إلى 750 جنيهًا شهريًا

وتهدف هذه الزيادات إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية.

تبكير صرف مرتبات مايو 2026

في سياق متصل، أكدت وزارة المالية تطبيق نفس جدول الصرف المبكر على مرتبات شهر مايو 2026، حيث يبدأ الصرف أيضًا يوم 19 من الشهر، بما يضمن توحيد المواعيد وتحقيق انتظام في عملية الصرف خلال الفترة المقبلة.

خطة حكومية لدعم الاستقرار المالي

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لدعم الاستقرار المالي للعاملين بالجهاز الإداري، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير منظومة الصرف الحكومية.

وبذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تحسين دخول المواطنين وتنظيم إدارة الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة.