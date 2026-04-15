أحمد سعد يطرح الألبوم "الحزين" الأول من بين مشروع الـ 5 البومات

أطلق الفنان أحمد سعد، اليوم على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو، ألبومه الأول الجديد "الألبوم الحزين" - THE SORROWS ALBUM – مع بداية موسم صيف 2026، بعدما كشف في وقت سابق عن خطته لهذا الصيف، وأعلن عن طرح 5 ألبومات دفعة واحدة، وذلك في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث يضم كل ألبوم 5 أغنيات، مشيرًا إلى أن كل ألبوم سيحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا عن الآخر، وأن الألبومات ستتنوع بين ألبوم حزين، وآخر “فرفوش”، بالإضافة إلى ألبوم كلاسيكي مستوحى من أعمال عمالقة الطرب مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، إلى جانب ألبوم بتوزيع أوركسترالي، وآخر يعتمد على الموسيقى الإلكترونية.. الألبومات الـ 5 من إنتاج شركة "غنا" ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنيات هي.. "الغاليين".. كلمات حسام سعيد، ألحان اسلام رفعت، توزيع موسيقي فهد.. "اتغابيت".. كلمات وألحان اسلام رفعت، توزيع موسيقي شريف مكاوي.. "وصلت معاك".. كلمات ايمن بهجت قمر، ألحان احمد سعد، توزيع موسيقي محمد عاطف.. "بينسوا إزاي"..كلمات تامر حسين ألحان محمدي توزيع موسيقي نادر حمدي.. "انا مش فاهمني".. كلمات احمد عيسي، الحان مدين توزيع موسيقي توما.

كلمات أغنيات "الألبوم الحزين" - THE SORROWS ALBUM –:..

3 "وصلت معاك"..

حلفت نسيت ومش بعمل بحلفاني

ماشوفتش حد كده شبهي مافيش تاني

بفكر فيك بشكل رهيب

بقولك ايه ناقصني الدنيا ناقصاني

اكيد لحظات بتيجي عليا تلهيني

لكن قلبي ف ثانية الاقيه مسهيني

كانك كيف قصاده ضعيف

حبيبي وروحي والدنيا ونور عيني

قالوها كثير قالوها الحب بيحلي

معايا كنت احلى الكل بيقوللي

حبيبي انا كنت فاكرك خير ومتشال لي

طلع بس اللي متشالي غني وحيره

ومش عارف فيه ايه طب بيك بيربطني

اجيب طب حد على راسي ويخبطني

عشان انساك والاقي حل يبسطني

وابطل انشغل واسرح واجيب سيرتك

وصلت معاك لدرجة لا يمكن أوصلها

قبلت عيوب عشانك عمري ما اقبلها

طب اعمل ايه وانا انساك بيه

دي ألف علامة قدامي وبهملها

اقولك وبصراحة ومش هخبيها

حياتي بحالها مين اثر كده فيها

مافيش قبليك ولا بعديك

حبيبي وحتى لو مش هندهك بيها

قالوها كثير قالوها الحب بيحلي

معايا كنت احلى الكل بيقوللي

حبيبي انا كنت فاكرك خير ومتشال لي

طلع بس اللي متشالي غني وحيره

ومش عارف فيه ايه طب بيك بيربطني

اجيب طب حد على راسي ويخبطني

عشان انساك والاقي حل يبسطني

وابطل انشغل واسرح واجيب سيرتك

4 "بينسوا إزاي"..

بينسوا إزاى ؟

عايز وصفه وعايز أصفي

من الوجع اللي متساب لي

عايز قلبك ده يتعب لي

عشان قلبی ده مش نسای

بينسوا ب مين ؟

وانا أستقوى وأعيش اقوى

ماخليش بعد يقسمني

ولا كام ذكرى تهزمني

وانام وأرتاح وأغمض عين

انت محسسنى

ان انا لو قلت لقلبي أنساك

هنساك

الموضوع صعب عليا

يمكن كان سهل معاك

إنت محسسنى

ان انا لو قلت لقلبي أنساك

هنساك

الموضوع صعب عليا

يمكن كان سهل معاك

بینسوا ازاي ؟

بيمشوا ازاي ؟

ويرموا الحب والعشرة

كأن حياتنا دى مجاتشي

ليه إنت ياقلبي ما نستشي

وهما بيعملوها إزاي ؟

بينهوا سنين

ب حلوها قبل متاعبها

ويومهم عادي بيعدي

ياعيني ع اللي عاش يدي

طلعنا ياقلبي مش غالين

انت محسسنى ان انا لو قلت لقلبي أنساك

هنساك

الموضوع صعب عليا يمكن كان سهل معاك

انت محسسنى ان انا لو قلت لقلبي أنساك

هنساك

الموضوع صعب عليا يمكن كان سهل معاك

بينسوا إزاى ؟