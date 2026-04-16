حقيقة تغيير الساعة اليوم في مصر 2026..هل تم تطبيق التوقيت الصيفي الآن؟

تعرف على حقيقة تغيير الساعة اليوم في مصر وموعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 رسميًا، وهل تم تقديم الساعة الآن أم لا.

حقيقة تغيير الساعة اليوم في مصر

شهدت الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث حول حقيقة تغيير الساعة اليوم في مصر، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026. ويتساءل المواطنون عما إذا كانت الساعة قد تم تقديمها بالفعل أم لا.

وبحسب ما تم إقراره رسميًا، لم يتم تغيير الساعة اليوم، ولا يزال العمل مستمرًا بالتوقيت الشتوي حتى الآن دون أي تعديل.

الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الصيفي 2026

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام. وبناءً على ذلك، سيكون موعد تطبيق التوقيت الصيفي في 2026 هو:

الجمعة 24 أبريل 2026

ويتم تغيير الساعة في هذا اليوم عند منتصف الليل، حيث يتم تقديم الوقت لمدة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة.

هل سيتم تغيير الساعة اليوم؟

الإجابة المؤكدة:

لا، لم يتم تغيير الساعة اليوم في مصر

التغيير الرسمي سيكون فقط في الموعد المحدد بنهاية شهر أبريل

كل ما يتم تداوله حاليًا حول تقديم الساعة قبل هذا الموعد غير صحيح، ويأتي في إطار الشائعات المتكررة كل عام مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي.

لماذا تطبق مصر التوقيت الصيفي؟

تسعى الدولة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، أبرزها:

تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة

الاستفادة القصوى من ضوء النهار

تخفيف الضغط على موارد الطاقة خاصة في فصل الصيف

ويُعد هذا النظام معمولًا به في العديد من دول العالم لنفس الأسباب الاقتصادية.

مدة العمل بالتوقيت الصيفي

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي في مصر من آخر جمعة في أبريل وحتى آخر خميس في شهر أكتوبر، حيث يتم بعدها العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

كيفية ضبط الساعة على الهاتف

مع تطبيق التوقيت الصيفي، يمكن للمواطنين ضبط الساعة بسهولة على الهواتف:

على الأندرويد:

الدخول إلى "الإعدادات"

اختيار "التاريخ والوقت"

تفعيل التحديث التلقائي أو تعديل الساعة يدويًا

على الآيفون: