الأزهر يرد على انتهاك الحرم الإبراهيمي:وقف إسلامي خالص ورفض قاطع لمحاولات التهويد

الأزهر يدين رفع “نجمة داوود” على الحرم الإبراهيمي

أدان الأزهر الشريف بشدة الانتهاكات التي طالت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، بعد قيام قوات الاحتلال بإضاءة جدرانه بما يُعرف بـ"نجمة داوود"، إلى جانب رفع أعلام الاحتلال ووضع ستار يحمل عبارات تلمودية وسياسية على مقام نبي الله يعقوب عليه السلام.

وأكد الأزهر أن هذه الممارسات تمثل تعديًا صارخًا على قدسية أحد أبرز المعالم الإسلامية التاريخية، وتكشف عن محاولات ممنهجة لفرض واقع جديد يهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للحرم الإبراهيمي.

محاولات تهويد المقدسات الإسلامية

أوضح الأزهر الشريف أن ما حدث في الحرم الإبراهيمي ليس واقعة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تندرج تحت سياسات تهويد واضحة، تسعى إلى تغيير المعالم التاريخية والدينية، وفرض روايات مغايرة للحقيقة، وهو ما يرفضه الأزهر بشكل قاطع من الناحية الشرعية والقانونية.

وشدد البيان على أن تلك الانتهاكات تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، خاصة في ظل مكانة الحرم الإبراهيمي كأحد أهم المواقع الدينية المرتبطة بالأنبياء.

تأكيد على الهوية الإسلامية للحرم الإبراهيمي

جدد الأزهر تأكيده أن الحرم الإبراهيمي سيظل وقفًا إسلاميًا خالصًا لا يمكن تغيير هويته أو طمس تاريخه، مهما تكررت محاولات التهويد.

وأشار إلى أن هذا المعلم التاريخي سيبقى شاهدًا على عروبة الأرض وإسلامية المقدسات، وأن كل الإجراءات التي تستهدف تغيير واقعه لن تنجح في تزوير الحقائق التاريخية الراسخة.

كما أكد الأزهر أن الدفاع عن المقدسات الإسلامية واجب ديني وإنساني، ويتطلب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الانتهاكات.

الأزهر: حفظ النفس من أسمى مقاصد الشريعة

وفي سياق متصل، شدد الأزهر الشريف على أن حفظ النفس يعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، مؤكدًا ضرورة مواجهة التحديات الحياتية بالصبر والإيمان.

وأوضح في بيان رسمي أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التمسك بالقيم الإنسانية، والتعامل مع الأزمات بروح من الثبات واليقين، باعتبار أن الابتلاء جزء من طبيعة الحياة.

دور مركز الأزهر للفتوى في الدعم النفسي

لفت الأزهر إلى الدور الذي تقوم به وحدة الدعم النفسي التابعة لـمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في تقديم المشورة الدينية والنفسية للشباب.

وأكد أن الوحدة تساعد في التعامل مع الضغوط الحياتية من منظور متكامل يراعي الجوانب النفسية والدينية، مشيرًا إلى إمكانية التواصل معها عبر الخط الساخن أو من خلال مقرها الرسمي بمشيخة الأزهر.

تحذير من الانتحار: وهم وخطأ جسيم

من جانبه، حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خطورة فكرة الانتحار، مؤكدًا أنها من كبائر الذنوب، وأن اللجوء إليها بدافع البحث عن الراحة هو وهم كبير.

وأوضح أن المؤمن الحقيقي يدرك أن الحياة دار ابتلاء واختبار، وأن ما يبدو شرًا قد يحمل في طياته الخير، مشددًا على أن الصبر والإيمان هما السبيل الحقيقي لتجاوز الأزمات.

كما أشار إلى أن الآخرة هي دار الجزاء والاستقرار، ما يستوجب التمسك بالأمل وعدم الاستسلام للضغوط مهما بلغت شدتها.

تعكس تصريحات الأزهر موقفًا واضحًا يجمع بين الدفاع عن المقدسات الإسلامية والتأكيد على القيم الإنسانية والدينية في مواجهة التحديات، وبين إدانة الانتهاكات في الحرم الإبراهيمي، والدعوة للحفاظ على النفس، يبرز خطاب متكامل يربط بين القضايا الدينية والإنسانية في آن واحد.