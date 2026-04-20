ترامب يهدد بضرب إيران حال فشل المفاوضات: تصعيد محتمل واستهداف محطات الطاقة والجسور

تصريحات نارية من ترامب بشأن إيران

أعاد دونالد ترامب تصعيد لهجته تجاه إيران، ملوحًا بخيارات عسكرية واسعة حال فشل المفاوضات الجارية، في خطوة تعكس توترًا متزايدًا بين واشنطن وطهران.

وأكد ترامب أن بلاده مستعدة للتحرك بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية الحيوية داخل إيران.

وفد أمريكي يتجه إلى باكستان لاستكمال المفاوضات

في سياق التحركات الدبلوماسية، أعلن ترامب إرسال وفد أمريكي إلى إسلام آباد، لاستكمال جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الإيراني.

وأوضح أن الوفد سيصل إلى العاصمة الباكستانية للمشاركة في مفاوضات تهدف إلى تخفيف حدة التوتر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قدمت ما وصفه بـ"اتفاق عادل ومعقول" لإيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دبلوماسية مكثفة، تسعى لتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية مباشرة.

ترامب: الاتفاق مع إيران حتمي

شدد الرئيس الأمريكي على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران "أمر لا مفر منه"، سواء تحقق عبر التفاهمات السلمية أو من خلال وسائل أخرى.

وأشار إلى أن واشنطن ترى أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأفضل، لكنها لن تتردد في استخدام أدوات أخرى إذا اقتضت الضرورة.

وتعكس هذه التصريحات مزيجًا من الضغط السياسي والتهديد العسكري، في محاولة لدفع طهران نحو القبول بالشروط الأمريكية.

اتهامات لإيران بخرق وقف إطلاق النار في مضيق هرمز

اتهم ترامب إيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى إطلاق نار داخل مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضح أن الحادث استهدف سفينتين، إحداهما فرنسية والأخرى بريطانية، ما يزيد من خطورة التصعيد في المنطقة.

كما وصف إعلان إيران إغلاق المضيق بأنه "أمر مستغرب"، مؤكدًا أن الحصار الأمريكي هو العامل الأساسي وراء تعطيل حركة الملاحة.

خسائر اقتصادية ضخمة بسبب الحصار

أشار ترامب إلى أن إيران تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة الحصار المفروض عليها، تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار يوميًا.

وأوضح أن هذه الضغوط الاقتصادية تمثل جزءًا من استراتيجية أمريكية تهدف إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر مرونة.

وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا على حجم التأثير الاقتصادي للأزمة، خاصة في ظل اعتماد إيران الكبير على صادرات الطاقة.

تهديد مباشر باستهداف البنية التحتية

في تصعيد واضح، هدد ترامب باستهداف "كل محطات الطاقة والجسور" داخل إيران، في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استمرار ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، مشددًا على أن بلاده تمتلك القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة ومؤثرة.

واختتم تصريحاته بالدعوة إلى وقف ما أسماه "آلة القتل الإيرانية"، في إشارة إلى الأنشطة العسكرية لطهران في المنطقة.

تصعيد أم مناورة سياسية؟

تعكس تصريحات ترامب حالة من التوتر الشديد في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وسط محاولات متوازية للجمع بين الضغط العسكري والدبلوماسية.

وبين التهديد بالتصعيد وإرسال وفود للتفاوض، يبقى المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه محادثات باكستان، التي قد تحدد مسار الأزمة خلال الفترة المقبلة.