التعليم الفني في مصر.. وزارة التعليم: الامتحانات هذا العام مرتبطة بسوق العمل

توجه جديد لتطوير التعليم الفني

أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يواجه تحديًا عالميًا يتمثل في سرعة تغير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وهو ما يتطلب تحديثًا مستمرًا في المناهج وأساليب التقييم.

وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني “EDU TECH EGYPT 2026”، والذي يعقد تحت شعار “اصنع مستقبلك”.

ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل

أوضح نائب الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني بحيث تصبح أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة، من بينها تعديل بعض مواد قانون التعليم، بهدف دعم تطوير التعليم الفني وربطه بالمهارات المطلوبة في الوظائف الحديثة.

تغيير نظام الامتحانات والتقييم

شدد نائب الوزير على أن الوزارة تتجه إلى تطوير نظام الامتحانات في التعليم الفني ليصبح أكثر ارتباطًا بالجانب العملي وسوق العمل.

وأكد أن هذا العام سيشهد تطبيق مكونات جديدة في الامتحانات تعتمد على قياس المهارات الفعلية للطلاب، وليس فقط الجانب النظري، بما يعكس قدراتهم الحقيقية في بيئة العمل.

التحول الرقمي في التعليم الفني

أوضح المسؤول أن الوزارة تعمل أيضًا على دعم التحول الرقمي داخل منظومة التعليم الفني، بما يشمل تطوير المحتوى التعليمي وطرق التقييم.

وأضاف أن إدخال التكنولوجيا في التعليم أصبح ضرورة وليس خيارًا، نظرًا للتطور السريع في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة عالميًا.

استراتيجية لرفع كفاءة الخريجين

أشار نائب الوزير إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تهدف إلى الوصول إلى حد أدنى موحد لمواصفات خريج التعليم الفني، بحيث يكون مؤهلًا لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد أن تحسين جودة التعليم الفني يساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير عمالة مدربة ومؤهلة.

أهمية المعرض الدولي للتعليم الفني

جاءت هذه التصريحات على هامش فعاليات “EDU TECH EGYPT 2026”، والذي يشهد مشاركة واسعة من مؤسسات دولية ومحلية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر.

ويضم المعرض عددًا من الجامعات التكنولوجية، ومراكز التدريب، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب شركات دولية متخصصة في التعليم والتكنولوجيا.

مشاركة دولية واسعة في الفعاليات

يشهد المعرض مشاركة جهات دولية بارزة، من بينها مؤسسات أوروبية وأكاديمية عربية، بالإضافة إلى جامعات من دول مختلفة، ما يعكس الاهتمام العالمي بتطوير التعليم الفني في مصر.

كما يهدف الحدث إلى تعزيز الشراكات بين القطاع التعليمي والصناعي، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل بشكل فعّال.

يمثل توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم الفني خطوة مهمة في دعم الاقتصاد المصري، من خلال إعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية تتناسب مع متطلبات العصر.

ومع إدخال تعديلات على الامتحانات والمناهج، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في فلسفة التعليم الفني، ليصبح أكثر ارتباطًا بالإنتاج وسوق العمل الحقيقي.