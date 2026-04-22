عبد الوارث عسر.. حكايات خفية وراء أسطورة “شيخ الممثلين” في السينما المصرية

عبد الوارث عسر.. رحلة فنية بدأت متأخرًا وصنعت تاريخًا

يُعد عبد الوارث عسر واحدًا من أبرز رموز زمن الفن الجميل، حيث نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب رغم دخوله عالم الفن في سن متأخرة. بدأ مشواره الحقيقي بعد الأربعين، لكنه استطاع أن يصبح أحد أهم أعمدة السينما المصرية، واستمر في العمل حتى تجاوز الخامسة والتسعين، قبل رحيله في 22 أبريل عام 1982.

من موظف حكومي إلى نجم سينمائي كبير

بدأ عبد الوارث عسر حياته موظفًا في وزارة المالية، وظل لسنوات يجمع بين الوظيفة والفن، لكنه صُدم في نهاية المطاف بقيمة معاشه التي لم تتجاوز 9 جنيهات فقط، في مفارقة تعكس حجم المعاناة التي واجهها كثير من فناني جيله.

وعندما علم الأديب يوسف السباعي بهذا الرقم، قرر منحه معاشًا استثنائيًا وصل إلى 60 جنيهًا، تقديرًا لتاريخه الفني الكبير.

بصمات خالدة في السينما والتعليم

لم يكن عبد الوارث عسر مجرد ممثل، بل كان معلمًا حقيقيًا للأجيال، حيث شارك مع المخرج محمد كريم في تأسيس معهد السينما، ودرّس فن الإلقاء لعدد من كبار النجوم، أبرزهم فاتن حمامة.

كما شارك في أكثر من 200 فيلم، وقدم أدوارًا ثانوية لكنها مؤثرة، وكتب العديد من السيناريوهات التي ساهمت في تشكيل ملامح السينما المصرية.

حكايات غريبة تكشف جانبًا خفيًا من شخصيته

كتب عشرات السيناريوهات دون أن ينسبها لنفسه

واحدة من أغرب قصصه أنه كتب أكثر من 70 سيناريو سينمائي، لكنه رفض وضع اسمه عليها، مفضلًا الاكتفاء بالتمثيل فقط، دون السعي وراء الشهرة أو المقابل المادي في مجال الكتابة.

رفض العمل في التلفزيون حفاظًا على نجوميته

في وقت كان فيه كثير من النجوم يتجهون إلى التلفزيون، اتخذ قرارًا مغايرًا تمامًا، حيث رفض العمل فيه بشكل قاطع، معتقدًا أن الظهور التلفزيوني قد يقلل من قيمة نجم السينما.

تسجيل القرآن بصوته ورفض اعتماده

رغم إتقانه لتجويد القرآن، قام بتسجيله بصوته، لكن الأزهر لم يعتمد التسجيل، ليس بسبب الأداء، بل لأنه لم يكن مسجلًا كمقرئ رسمي في الإذاعة، في واحدة من أغرب المفارقات في حياته.

نشأة ثقافية وشغف باللغة العربية

وُلد عبد الوارث عسر عام 1894، ونشأ في أسرة مثقفة، حيث كان والده محاميًا. تعلّم القرآن منذ صغره، وأتقن اللغة العربية بشكل لافت، حتى أصبح من أبرز أساتذة الإلقاء في مصر.

التحق بكلية الحقوق لكنه لم يُكمل دراسته، ليتجه إلى دراسة اللغة العربية بشكل حر، ويؤلف ديوان شعر، وهو ما انعكس على أدائه الفني المميز.

بداياته المسرحية وعلاقاته الفنية

بدأ مشواره من المسرح، حيث انضم إلى فرقة جورج أبيض، ثم انتقل بين عدة فرق مسرحية، وتعرّف على أسماء بارزة مثل سليمان نجيب ومحمد عبد القدوس.

ومن خلال هذه العلاقات، شارك في أعمال مهمة مع محمد عبد الوهاب، وأصبح عنصرًا ثابتًا في العديد من الأفلام الكلاسيكية.

نظام حياة صارم كان سرًا لطول عمره

تميّز عبد الوارث عسر بنمط حياة منظم للغاية، حيث كان يبدأ يومه مبكرًا، ويحرص على قراءة القرآن، ويتبع نظامًا غذائيًا بسيطًا، مع ممارسة المشي يوميًا والنوم المبكر.

هذا الانضباط ساعده على الحفاظ على صحته ونشاطه حتى سن متقدمة، ليستمر في العطاء الفني لعقود طويلة.

إرث فني لا يُنسى

رحل عبد الوارث عسر، لكنه ترك خلفه تاريخًا فنيًا ثريًا، يجمع بين الموهبة والثقافة والانضباط، إلى جانب حكايات إنسانية غريبة تكشف عن شخصية استثنائية.

ويظل اسمه حاضرًا بقوة في ذاكرة الفن المصري، ليس فقط كـ"شيخ الممثلين"، بل كأحد أكثر الشخصيات تميزًا واختلافًا في تاريخ السينما.