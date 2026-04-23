مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل 2026..موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

أهمية صلاة المغرب وفضل أدائها في وقتها

تُعد صلاة المغرب من الصلوات المفروضة التي يحرص المسلمون على أدائها في وقتها دون تأخير، لما لها من فضل عظيم في تثبيت روح الانضباط والارتباط الروحي بالله.

كما أن المحافظة على الصلاة في أول وقتها من علامات الإيمان، وتزيد من الطمأنينة والسكينة في حياة المسلم اليومية، وتُعد من العبادات التي تجمع بين انتهاء يوم وبداية ليل جديد.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات المصرية

تختلف مواقيت أذان المغرب اليوم الخميس 23 أبريل 2026 من محافظة لأخرى بفارق دقائق بسيطة، وجاءت كالتالي:

القاهرة: 6:27 مساءً

6:27 مساءً الإسكندرية: 6:34 مساءً

6:34 مساءً أسوان: 6:13 مساءً

6:13 مساءً الإسماعيلية: 6:24 مساءً

وتُحسب هذه المواقيت وفق التوقيت المحلي لكل محافظة، اعتمادًا على بيانات الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة الكاملة في القاهرة

الفجر: 3:47 صباحًا

الظهر: 11:53 صباحًا

العصر: 3:29 مساءً

المغرب: 6:27 مساءً

العشاء: 7:50 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 3:49 صباحًا

الظهر: 11:58 صباحًا

العصر: 3:36 مساءً

المغرب: 6:34 مساءً

العشاء: 7:58 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 3:54 صباحًا

الظهر: 11:47 صباحًا

العصر: 3:14 مساءً

المغرب: 6:13 مساءً

العشاء: 7:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر: 3:42 صباحًا

الظهر: 11:49 صباحًا

العصر: 3:26 مساءً

المغرب: 6:24 مساءً

العشاء: 7:47 مساءً

فضل صلاة المغرب في حياة المسلم

تأتي صلاة المغرب لتكون إعلانًا لانتهاء يوم كامل من العمل والسعي، وبداية لراحة ليلية تحمل معها السكون والطمأنينة.

وقد حثّ الإسلام على أداء الصلوات في وقتها، لما في ذلك من تقوية الصلة بين العبد وربه، وتنظيم حياة المسلم بشكل يومي يحقق التوازن الروحي والنفسي.

تظل مواقيت صلاة المغرب من أكثر المواعيد التي يحرص المسلمون على متابعتها يوميًا، خاصة مع اختلاف توقيتها بين المحافظات، لما تمثله من أهمية دينية وروحية كبيرة في نهاية اليوم.