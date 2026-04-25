حقيقة تعرض ميرفت أمين لوعكة صحية.. شائعة دخولها المستشفى

أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق بين جمهور الفنانة ميرفت أمين، بعد شائعات تحدثت عن تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى خلال الساعات الماضية.



مصادر مقربة تكشف الحقيقة



أكدت مصادر مقربة من الفنانة أن ما يتم تداوله غير صحيح، موضحة أنها تتواجد حاليًا داخل منزلها ولم تُنقل إلى أي مستشفى. وشددت على أن حالتها مستقرة، وأن الأخبار المنتشرة لا أساس لها من الصحة.



سبب الوعكة الصحية



أوضحت المصادر أن الفنانة تعاني من نزلة برد شديدة نتيجة التقلبات الجوية، وهو ما دفعها للالتزام بالراحة التامة في المنزل بناءً على توصيات الأطباء، دون الحاجة إلى تدخل طبي داخل المستشفى.



تدخل نقابة المهن التمثيلية



من جانبه، حرص أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على طمأنة الجمهور، مؤكدًا أن الفنانة بحالة جيدة وتتواصل مع زملائها بشكل طبيعي، مطالبًا بضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة.



آخر أعمال ميرفت أمين



يُذكر أن ميرفت أمين شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي، إلى جانب ياسر جلال، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وتصدر مؤشرات البحث في عدة مناسبات.