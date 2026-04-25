شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس عودتها للاستوديو بعد غياب طويل

في ظهور إعلامي لافت، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل عودتها إلى الاستوديو بعد فترة غياب طويلة عن الغناء، مؤكدة أنها تعود هذه المرة بروح مختلفة ومشاعر صادقة، مع رغبة قوية في الوصول إلى جمهورها في كل مكان.

عودة بروح جديدة ورسالة للجمهور

قالت شيرين إن هدفها في المرحلة الحالية هو أن يصل صوتها إلى الناس في منازلهم وسياراتهم وهواتفهم، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم حالة فنية صادقة تقترب من الجمهور بشكل أكبر من أي وقت مضى، بعد فترة من الابتعاد عن الساحة الغنائية.

لحظة مؤثرة داخل الاستوديو بعد الغياب

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “إم بي سي مصر”، روت شيرين تفاصيل دخولها الاستوديو لأول مرة بعد الغياب، مؤكدة أن اللحظة كانت مليئة بالمشاعر والتوتر.

وأوضحت أن نبضات قلبها تسارعت بشكل كبير، وشعرت بحالة من الارتباك الشديد وصلت إلى حد فقدان القدرة على السمع لثوانٍ، قبل أن تحاول استعادة تركيزها والبدء في الغناء وهي مغمضة العينين حتى تنعزل تمامًا عن أي مشتتات خارجية.

رسائل شكر ودعم من نجوم الوسط الفني

حرصت شيرين على توجيه رسائل امتنان لعدد من زملائها في الوسط الفني الذين ساندوها خلال فترة غيابها، حيث أشادت بالموزع الموسيقي عزيز الشافعي واعتبرته من أهم الداعمين لها في مسيرتها.

كما وجهت الشكر للفنان محمود الليثي، والفنان أحمد سعد، والفنانة هيفاء وهبي، مؤكدة أنهم كانوا بجانبها في أوقات صعبة وقدموا لها دعمًا إنسانيًا ومعنويًا كبيرًا.

ولم تغفل شيرين الإشادة بالفنانة زينة، موضحة أنها لعبت دورًا إنسانيًا مهمًا في دعمها ودعم أبنائها خلال الفترة الماضية، ووصفت ما قدموه لها بأنه دعم حقيقي لا يُنسى.

خطة فنية للعودة المستمرة

وفي سياق حديثها، أعلنت شيرين عبد الوهاب عن خطة فنية جديدة تهدف إلى العودة القوية للساحة الغنائية، مؤكدة أنها ستقوم بطرح أعمال غنائية بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إصدار أغنيات جديدة بشكل شهري تقريبًا.

وأشارت إلى أنها تسعى لتقديم محتوى مختلف يعكس حالتها الفنية الحالية، ويعيدها بقوة إلى جمهورها بعد فترة من التوقف والابتعاد.

شيرين تفتح صفحة جديدة مع جمهورها

تعكس تصريحات شيرين رغبة واضحة في إعادة بناء تواصلها الفني مع الجمهور، مع الاعتماد على حضور مستمر وإصدارات متتابعة، في خطوة تهدف إلى استعادة مكانتها على الساحة الغنائية بشكل تدريجي ومنظم.