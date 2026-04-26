إصابة محمد صلاح تُقلق ليفربول ومنتخب مصر قبل معسكر مايو..والفحوصات تحسم الموقف

أثارت إصابة النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، حالة من القلق داخل ناديه وكذلك داخل معسكر منتخب مصر، وذلك بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة انتهت بفوز الريدز 3-1، لكنها خرجت بظلال من القلق بسبب إصابة قائد الهجوم.



إصابة مفاجئة تربك حسابات ليفربول



شهدت الدقيقة 57 من المباراة لحظة صادمة لجماهير ليفربول، بعدما سقط محمد صلاح على أرض الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، قبل أن يقرر الجهاز الطبي استبداله فورًا حفاظًا على سلامته.

وظهر اللاعب وهو يعاني من آلام واضحة أثناء خروجه، ما دفع جماهير ملعب “أنفيلد” إلى توجيه تحية حارة له في مشهد يعكس مكانته الكبيرة داخل الفريق.

ورغم القلق، تمكن Liverpool FC من حسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-1، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في سباق المنافسة بالدوري الإنجليزي.



تحرك عاجل من منتخب مصر



على الجانب الآخر، تحرك الجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل سريع لمتابعة حالة محمد صلاح، حيث تم التواصل مع اللاعب والجهاز الطبي في ليفربول لمعرفة تفاصيل الإصابة.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعدادات لمعسكر شهر مايو المقبل، الذي يدخل ضمن خطة تجهيز المنتخب للاستحقاقات الدولية القادمة، وعلى رأسها تصفيات وبطولات كبرى.

وبحسب المؤشرات الأولية، فإن فرص لحاق محمد صلاح بالمعسكر ما زالت قائمة، إلا أن القرار النهائي سيتحدد بعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة ومدة التعافي.



الفحوصات الطبية تحسم مدة الغياب



من المنتظر أن يخضع محمد صلاح لفحوصات شاملة خلال الفترة القادمة، من أجل الوقوف على طبيعة الإصابة العضلية بدقة، وتحديد البرنامج العلاجي المناسب له.

ويترقب الجهاز الفني في ليفربول وكذلك الجهاز الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم نتائج هذه الفحوصات، خاصة في ظل أهمية اللاعب الفنية داخل الفريقين.



قلق جماهيري وترقب واسع



أثارت إصابة صلاح حالة من القلق بين جماهير ليفربول ومنتخب مصر، خاصة أن اللاعب يُعد أحد الركائز الأساسية في خط الهجوم، ويعتمد عليه الفريق بشكل كبير في المباريات الحاسمة.

كما زادت المخاوف بسبب توقيت الإصابة، الذي يأتي في مرحلة مهمة من الموسم، بالإضافة إلى اقتراب مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي، أبرزها لقاء مانشستر يونايتد يوم 3 مايو المقبل.



توقيت حساس قبل نهاية الموسم



تأتي هذه الإصابة في وقت حساس للغاية، خاصة مع الحديث المتزايد حول مستقبل محمد صلاح، وإمكانية رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ما يجعل كل مباراة متبقية له مع الفريق محل اهتمام كبير من الجماهير.

ويأمل الجهاز الفني في أن تكون الإصابة بسيطة، وأن يتمكن النجم المصري من العودة سريعًا للمشاركة في المباريات القادمة دون غياب طويل.



ليفربول يواصل مشواره رغم الغياب المحتمل



ورغم القلق حول حالة صلاح، يواصل ليفربول استعداداته لمواصلة المنافسة في الدوري الإنجليزي، وسط ترقب لقرار الجهاز الطبي بشأن موقف اللاعب من المباريات المقبلة.

ويبقى السؤال الأهم: هل يتمكن محمد صلاح من العودة سريعًا، أم أن الإصابة ستفرض عليه فترة غياب مؤثرة في ختام الموسم؟