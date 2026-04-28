محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير بشارع المحطة ويوجه بالإلتزام بالجدول الزمني والمعايير القياسية

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بشارع المحطة بحي غرب سوهاج، للإطمئنان على انتظام سير العمل، وإزالة أية معوقات قد تعترض التنفيذ، جاء ذلك بحضور " السيد كمال سليمان نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب سوهاج، ووحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية في تطوير الأكشاك أعلى نفق السكة الحديد، مؤكدا على أهمية مشروع تطوير شارع المحطة، باعتباره أحد الشوارع الحيوية بوسط مدينة سوهاج، موجها بضرورة توحيد الهوية البصرية للأكشاك والمحلات بما يتماشى مع النسق الحضاري للمحافظة.

ومن جانبها، أوضحت وكيل وزارة الإسكان، أن اللجنة المشكلة من المحافظة برئاسة الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، قامت بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتطوير سور السكة الحديد بالكامل ودهانه وعمل رسومات زيتيه تواكب الهوية البصرية للمحافظة، وتجديد مدخل المحطة، مع وضع الأكشاك التابعة للسكة الحديد بشكل حضاري لائق، مشيرة إلى أنه جاري العمل على تطوير 65 محل تجاري، وعدد 16 كشك بهوية بصرية واحدة بطول الشارع .

وتفقد المحافظ شارع المحطة وصولا إلى ميدان العروبة، موجهًا لجنة الإعلانات بالمحافظة بضرورة تنظيم وتنسيق الإعلانات بما يتناسب مع الهوية البصرية الجديدة، كما وجه بسرعة طرح ساحة إنتظار السيارات بميدان العروبة لاستغلال المساحات غير المستغلة، وتحقيق الاستفادة منها للصالح العام.

وأكد محافظ سوهاج خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن الظهور بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بأهالي وأبناء المحافظة.