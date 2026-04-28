تفاصيل المقترح الإيراني الجديد للسلام.. رفض أمريكي وتصاعد التوترات

كشفت تقارير دولية عن ملامح المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على تعثر المفاوضات بسبب خلافات جوهرية بين الطرفين، خاصة في ظل تحفظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بنود المبادرة.

واشنطن ترفض تأجيل الملف النووي

بحسب مصادر أمريكية، يتضمن المقترح الإيراني تأجيل مناقشة الملف النووي إلى ما بعد وقف العمليات العسكرية، وهو ما ترفضه واشنطن بشكل قاطع.

وتؤكد الإدارة الأمريكية ضرورة أن يكون البرنامج النووي الإيراني جزءًا أساسيًا من أي اتفاق منذ البداية، معتبرة أن تأجيله يمنح طهران فرصة لتعزيز قدراتها النووية.

خلاف حول أولويات التفاوض يعقد المشهد

يتركز الخلاف الرئيسي بين الجانبين في ترتيب أولويات التفاوض، حيث تسعى إيران إلى وقف الحرب أولًا وضمان عدم تجددها، قبل الانتقال إلى القضايا المعقدة مثل تخصيب اليورانيوم.

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن هذا الطرح يهدد فعالية أي اتفاق محتمل.

تحركات دبلوماسية متسارعة

شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولات خارجية شملت عدة عواصم، من بينها روسيا، والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين في محاولة لحشد دعم دولي للموقف الإيراني.

في المقابل، تعثرت بعض المسارات التفاوضية، أبرزها إلغاء زيارة المبعوث الأمريكي إلى إسلام آباد.

تداعيات اقتصادية تضرب الأسواق العالمية

تسببت الحرب في اضطرابات حادة بأسواق الطاقة العالمية، خاصة مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط.

وأظهرت بيانات ملاحية انخفاضًا كبيرًا في عدد السفن العابرة يوميًا، ما انعكس على سلاسل الإمداد ورفع أسعار النفط عالميًا.

اتهامات متبادلة وضغوط داخلية

تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بشأن تعطيل الملاحة البحرية، حيث وصفت إيران الإجراءات الأمريكية بـ"الحصار البحري"، بينما تتهمها الولايات المتحدة بتهديد أمن الملاحة الدولية.

داخليًا، يواجه دونالد ترامب ضغوطًا سياسية متزايدة، مع انتقادات لعدم تحقيق نتائج واضحة من الحرب.

هل تقترب التسوية أم يطول الصراع؟

رغم طرح المبادرات، لا تزال الفجوة بين الطرفين واسعة، ما يقلل فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

ومع استمرار التصعيد، تتزايد المخاوف من تداعيات طويلة الأمد على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، في ظل غياب مؤشرات حقيقية على اختراق دبلوماسي قريب.