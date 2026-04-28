الخط الرابع لمترو الأنفاق..تفاصيل المرحلة الأولى بعد جولة السيسي بمحطة الأهرامات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة النقل الجماعي وربط المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى.

مسار المرحلة الأولى وعدد المحطات

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تضم 17 محطة، وتمتد من منطقة حدائق الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر حتى محطة الفسطاط.

ويُنفذ المشروع بطول يقارب 40 كيلومترًا، أغلبه كنفق تحت الأرض لتقليل التأثير على الحركة المرورية.

تفاصيل تنفيذ المشروع وسرعة الإنجاز

أوضح المسؤولون أن العمل يجري باستخدام أربع ماكينات حفر عملاقة تعمل بالتوازي، ما ساهم في إنجاز أجزاء كبيرة من المشروع.

كما تم الانتهاء من حفر مقاطع مهمة، على أن تُستكمل باقي الأنفاق خلال الفترة المقبلة وفق الجدول الزمني المحدد.

محور استراتيجي يربط غرب وشرق القاهرة

يمثل الخط الرابع أحد أهم مشروعات النقل في مصر، حيث يربط بين غرب القاهرة وشرقها، ويمر بمناطق حيوية مثل:

منطقة الهرم

فيصل والعمرانية

الجيزة ومدينة نصر

القاهرة الجديدة

كما يخدم مناطق سياحية بارزة مثل الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يعزز الحركة السياحية.

طاقة استيعابية ضخمة وتكامل مع وسائل النقل

من المتوقع أن ينقل الخط الرابع نحو 2 مليون راكب يوميًا، مع ربطه مستقبلًا بالخطين الأول والثاني للمترو، بالإضافة إلى تكامله مع مونوريل السادس من أكتوبر، ما يحقق شبكة نقل متكاملة ومستدامة.

موعد الافتتاح وخطة التشغيل

تشير التقديرات الرسمية إلى افتتاح المرحلة الأولى من الخط الرابع خلال النصف الأول من عام 2028، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية، مثل أنظمة الإشارات والكهرباء والقضبان.

توجيهات رئاسية بسرعة التنفيذ

خلال الجولة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وتسريع وتيرة العمل، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان.

كما أكد أهمية التوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، لتقليل الازدحام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

خلاصة المشروع

يمثل الخط الرابع لمترو الأنفاق نقلة نوعية في منظومة النقل بمصر، حيث يسهم في تخفيف التكدس المروري، وربط المدن الجديدة بالمناطق الحيوية، ودعم التنمية العمرانية والسياحية على حد سواء.