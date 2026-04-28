بـ500 جنيه.. التعليم تطلق مادة “الثقافة المالية” وتتيح للطلاب الاستثمار في البورصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوة جديدة لدمج التعليم بالواقع العملي، من خلال إدراج مادة “الثقافة المالية” لطلاب المرحلة الثانوية، مع إتاحة فرصة الاستثمار الفعلي داخل البورصة المصرية.

مادة جديدة لطلاب الصف الثاني الثانوي

كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة شادي زلطة أن مادة “الثقافة المالية” سيتم تدريسها لطلاب الصف الثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وأوضح أنها ستكون مادة نشاط، لا تُضاف إلى المجموع، وتهدف إلى تنمية مهارات الطلاب دون الضغط الدراسي.

هدف المادة: بناء وعي مالي مبكر

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الوعي المالي لدى الطلاب، ومساعدتهم على فهم أساسيات الإدارة المالية، مثل الادخار والاستثمار والتخطيط المالي، بما يواكب متطلبات العصر.

منصة تعليمية للتطبيق العملي

أشار المتحدث إلى إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتدريس المادة، تتضمن محتوى تفاعليًا يساعد الطلاب على تطبيق المفاهيم المالية بشكل عملي، وليس نظري فقط.

محافظ استثمارية للطلاب داخل البورصة المصرية

في خطوة غير مسبوقة، سيتم منح الطلاب الذين يجتازون المادة فرصة فتح محافظ استثمارية حقيقية داخل البورصة المصرية، بالتعاون مع وزارة المالية المصرية.

500 جنيه بداية الاستثمار

سيتم إيداع مبلغ 500 جنيه داخل كل محفظة استثمارية للطلاب، لاستخدامه في التداول فقط دون إمكانية سحبه، مع إتاحة الفرصة لإضافة أموال أخرى من مواردهم الخاصة.

ربط التعليم بسوق العمل

تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة لربط التعليم بالتطبيق العملي، وإعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية، وفهم طبيعة الأسواق والاستثمار.

إدراج مادة “الثقافة المالية” يمثل تحولًا مهمًا في منظومة التعليم، حيث لا يقتصر التعلم على الجانب النظري، بل يمتد إلى تجربة واقعية داخل البورصة، ما يعزز مهارات الطلاب ويؤهلهم لمستقبل اقتصادي أكثر وعيًا.