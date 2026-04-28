ذكرى ميلاد نور الشريف.. مسيرة “صائد الجوائز” التي خلدها الفن العربي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير نور الشريف، أحد أبرز نجوم السينما والدراما في مصر والعالم العربي، والذي ترك بصمة فنية استثنائية جعلته حاضرًا بقوة في ذاكرة الجمهور رغم رحيله.

بدايات مبكرة ومسيرة انطلقت من المسرح

وُلد نور الشريف، واسمه الحقيقي محمد جابر عبد الله، في حي الخليفة بالقاهرة عام 1946، وظهرت موهبته مبكرًا خلال الدراسة.

التحق بـ المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1967، لتبدأ رحلته الاحترافية في عالم التمثيل.

أعمال خالدة في السينما المصرية

قدم نور الشريف عددًا من أهم الأفلام في تاريخ السينما، من بينها:

“العار”

“سواق الأتوبيس”

“أهل القمة”

“الكرنك”

“زوجتي والكلب”

وتُعد هذه الأعمال من كلاسيكيات السينما، حيث تم اختيار بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

نجاحات جماهيرية في الدراما

لم يقتصر تألقه على السينما، بل حقق نجاحًا واسعًا في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسلات بارزة مثل:

“لن أعيش في جلباب أبي”

“عائلة الحاج متولي”

“حضرة المتهم أبي”

وظلت هذه الأعمال تُعرض لسنوات طويلة وتحظى بمشاهدات مرتفعة.

حضور مميز على خشبة المسرح والإذاعة

شارك نور الشريف في عدد من المسرحيات الناجحة مثل:

“الأميرة والصعلوك” و“لعبة السلطان”، إلى جانب أعمال إذاعية لاقت صدى واسعًا، أبرزها “ينابيع الحب” و“فارس العرب”، ما عكس تنوع موهبته الفنية.

“صائد الجوائز”.. تكريمات لا تُحصى

استحق نور الشريف لقب “صائد الجوائز”، بعدما حصد أكثر من 50 جائزة، من بينها جائزة أفضل ممثل عن فيلم “ليلة ساخنة” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إضافة إلى تكريمات محلية ودولية عديدة.

داعم للمواهب الشابة

كان له دور بارز في دعم عدد من النجوم الشباب، الذين أصبحوا لاحقًا من الصف الأول، مثل:

مصطفى شعبان، أحمد زاهر، وعمرو يوسف.

رحيله وبقاء أثره

رحل نور الشريف في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع سرطان الرئة، عن عمر ناهز 69 عامًا، لكنه ترك إرثًا فنيًا ضخمًا لا يزال حاضرًا حتى اليوم.

خلاصة المسيرة

يبقى نور الشريف واحدًا من أعمدة الفن العربي، حيث جمع بين الموهبة والاختيارات القوية، ونجح في تقديم أعمال خالدة تعبر عن قضايا المجتمع، ليظل اسمه رمزًا للفن الحقيقي عبر الأجيال.