خريف المدافع في مياه الخليج:.. و«بندقية ترامب»

لسنا أمام صراعٍ عسكري عابر، بل أمام «زلزال جيوسياسي» ضرب ركائز النظام العالمي في عام 2026، إننا لا نتحدثُ هنا عن «أزمة»، بل عن «صدامِ إرادات» وصل إلى نقطةِ اللاعودة.



مشهدُ البندقية الذي ظهر به الرئيس الأمريكي.. والرمز الذي لا يخطئه بصيص العقل كان لافتاً للنظر، بل ومثيراً للتأمل، تلك الإستعارة التي إستخدمها الرئيس دونالد ترامب مع طهران. إن «حمل البندقية» في القاموس السياسي الترامبي ليس إعلاناً للحرب فحسب، بل هو «رسالةُ ردعٍ قصوى».



إن ترامب في ولايته الثانية لم يعد يكتفي بـ«الضغوط القصوى»، بل إنتقل إلى «الفعل القاصم»، وحين لوّح ببندقيته -سياسياً وعسكرياً- كان يرسل رسالةً مفادها أن واشنطن قررت «بترَ الأطراف» قبل «شلّ الجسد».



نحن أمام رجلٍ لا يؤمنُ بـ«توازن القوى»، بل يؤمن بـ«غلبةِ القوة»، هو يريدُ مفاوضاتٍ تحت فوهةِ البندقية، لا فوق طاولاتٍ خشبيةٍ باردة، كما أن الحصارُ البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية هو «أكبر عملية خنق بحري في التاريخ الحديث»، لم يكن الهدفُ منع النفط فحسب، بل تحويل الساحل الإيراني الممتد من بندر عباس إلى تشابهار إلى «سجنٍ مائي».



لكن إيران، وفي فلسفتها السياسية التي تمتد لآلاف السنين، لا تؤمنُ بالموتِ صمتاً. ومن ثم جاء الردُ الإيراني، كما نقلته وكالات الأنباء العالمية، ليضع العالم أمام معادلةِ «الكل أو لا شيء».



طهران لم تعد تهددُ بـ«إغلاقِ المضيق» كفكرةٍ مجردة، بل بدأت بالفعل بإستهداف ِ «شرايينِ البديل»، أن أي عمل عسكري إيراني ضد الحصار سيعني تحويل «بحر العرب» و«المحيط الهندي» إلى مناطقِ صيدٍ للغواصات الصغيرة والطائرات المسيّرة، مما يخرج الصراع من جغرافيا الخليج الضيقة إلى رحابِ المحيط.



إن دول الخليج تجدُ نفسها اليوم بين مطرقةِ الحليف الأمريكي وسندانِ الجار الإيراني، إن ما يجري في عام 2026 ليس مجرد مناوشات؛ إنه إعادةُ رسمٍ للخرائط الأمنية.



إقتصادياً: أي قذيفةٍ تسقطُ في موانئِ المنطقة ترفعُ سعر التأمين البحري إلى مستوياتٍ تجعلُ الإستثمار فيها مخاطرةً غير محسوبة.



سياسياً: هناك قلقٌ حقيقي في العواصم الخليجية من أن يؤدي «الجنون العسكري» إلى تدمير البنية التحتية للطاقة التي أستغرق بناؤها عقوداً.

ويخطئُ من يظن أن هذا الصراع «محلي»، إن العالم يعيشُ ما نسميه بـ«صدمة الطاقة الكبرى».



وصل سعر خام برنت في ذروة الأزمة إلى 120 دولار للبرميل، وتوقفت سلاسل الإمداد، وإهتزت الأسواق في بكين وباريس، وإن العالم اليوم يدركُ أن «بندقية ترامب» لا تصيبُ طهران وحدها، بل تصيبُ قلب العولمة الإقتصادية، ونحنُ أمام نظامٍ عالمي يترنح، وقوى كبرى مثل الصين تراقبُ المشهد بغضبٍ مكتوم، وهي ترى طرقَ حريرها تغرقُ في رمال الخليج المتحركة.