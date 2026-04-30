ميشيل ميلاد يشارك كضيف شرف في “اللعبة 5” بعد نجاحه في “برشامة”

ظهور جديد يعزز مسيرة ميشيل ميلاد الفنية

يواصل الفنان ميشيل ميلاد تعزيز حضوره على الساحة الفنية من خلال مشاركته كضيف شرف في مسلسل اللعبة خلال الحلقتين 15 و16 من الجزء الخامس، وهو العمل الذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة ويواصل تصدره للتفاعل الجماهيري عبر منصات العرض المختلفة.

ويأتي هذا الظهور الجديد بعد فترة قصيرة من النجاح الذي حققه ميلاد في السينما من خلال فيلم “برشامة”، ما يعكس حالة من النشاط الفني المتواصل والتنوع في اختياراته بين الدراما التلفزيونية والأعمال السينمائية.

إعلان المشاركة ورسالة للجمهور

أعلن ميشيل ميلاد عن مشاركته في مسلسل “اللعبة 5” عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالتجربة الجديدة، خاصة أنه يظهر ضمن عمل جماهيري يحظى بمتابعة واسعة داخل مصر وخارجها.

ووجه ميلاد رسالة إلى الجمهور، أعرب فيها عن أمله في أن ينال ظهوره إعجاب المشاهدين، مؤكدًا اعتزازه بالعمل مع فريق المسلسل الذي يضم نخبة من نجوم الكوميديا في مصر، وعلى رأسهم شيكو وهشام ماجد اللذين يقودان العمل منذ انطلاقه.

طبيعة مسلسل “اللعبة 5”

ينتمي مسلسل “اللعبة” إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، حيث تدور فكرته حول منافسة طريفة بين صديقين تتحول حياتهما اليومية إلى سلسلة من التحديات غير المتوقعة بسبب تطبيق غامض يُجبرهما على تنفيذ مهام غريبة.

ويستمر الجزء الخامس في تقديم نفس الروح الكوميدية التي اعتمد عليها العمل منذ بدايته، مع إضافة شخصيات جديدة وضيوف شرف يساهمون في زيادة جرعة الكوميديا والتشويق، ومن بينهم ظهور ميشيل ميلاد في الحلقات الجديدة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا عدد من الفنانين، منهم عارفة عبد الرسول، ميرنا جميل، مي كساب، محمد ثروت، سامي مغاوري، وأحمد فتحي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين يضيفون تنوعًا للأحداث.

نجاح فيلم “برشامة” ودعم المسيرة

يأتي ظهور ميشيل ميلاد في “اللعبة 5” بعد نجاحه اللافت في فيلم برشامة، الذي عُرض مؤخرًا في دور السينما وحقق ردود فعل إيجابية منذ طرحه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة، حيث يتعرض الطلاب لموقف استثنائي بعد إصابة المراقب بوعكة صحية مفاجئة، ما يدفعهم إلى محاولة استغلال الموقف في إطار من المواقف الكوميدية المتتابعة.

وشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، وباسم سمرة، وهو ما ساهم في نجاح العمل جماهيريًا.

حضور فني متصاعد وتنوع في الاختيارات

يؤكد تواجد ميشيل ميلاد في عملين ناجحين خلال فترة قصيرة على قدرته في اختيار أدوار متنوعة بين السينما والدراما، إلى جانب مشاركته كضيف شرف في أعمال تحقق انتشارًا واسعًا.

ويعكس هذا التنوع توجهه نحو تعزيز حضوره الفني وتوسيع قاعدة جمهوره، خاصة مع مشاركته في أعمال كوميدية تحظى بقبول كبير لدى المشاهدين.

يمثل ظهور ميشيل ميلاد في “اللعبة 5” محطة جديدة في مسيرته الفنية بعد نجاح “برشامة”، في وقت يواصل فيه المسلسل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، مما يعزز من فرص استمرار نجاحه في الفترة المقبلة، ويؤكد مكانة أبطاله وضيوف شرفه في المشهد الفني الحالي.