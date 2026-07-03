رفع نخلة تعوق حركة المواطنين ببنى سويف وضبط لحوم مصنعة مجهولة المصدر

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف تكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالمراكز والمدن والقرى.

ففي مركز ومدينة سمسطا، استجابت الوحدة المحلية بشكل فوري لشكوى تم رصدها بشأن سقوط نخلة بطريق بدهل – نزلة الديب، حيث تم رفعها وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين وإزالة أسباب الشكوى.

كما وجه رئيس مركز سمسطا بتكثيف المرور الميداني خلال أيام العطلات لمتابعة جميع حالات البناء المخالف والتعديات والتأكد من الالتزام بالتراخيص والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أعمال بناء بدون ترخيص، في حين واصلت الوحدة المحلية رفع المخلفات بمحيط المدارس والمصالح الحكومية وجمع القمامة من الوحدات القروية، حيث تم توريد 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوي.

وفي مركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة موسعة للنظافة شملت شارع جمال عبد الناصر والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول وطريق بني زايد وسارع مدرسة محمد فريد والمستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد وفاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي.

كما نفذت إدارة تموين ناصر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حملة رقابية على الأسواق أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، شملت ضبط 40 كجم من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر، والتحفظ على 560 علبة سجائر مهربة، وضبط 500 كرتونة مشروب سكري بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لعدم وجود شهادة صحية سارية.

وفي مركز ومدينة الواسطى، واصلت الوحدة المحلية برئاسة علي يوسف تنفيذ حملاتها المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات، حيث شهدت المدينة أعمال رفع المخلفات والتراكمات وإزالة تجمعات القمامة بالشوارع والمناطق السكنية، بالإضافة إلى رفع 16 طنًا من القمامة على جانبي ترعة الأطوابيةحتى عزبة دويدار، ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي. كما نفذت الوحدة المحلية بقرية الميمون أعمال صيانة كشافات الإنارة وتركيب كشافات "ليد" جديدة بمنطقة غرب الجسر وطريق بني حدير الوكيل، إلى جانب رفع المخلفات من الطريق الدائري وكوبري المستشفى وكوبري الجزيرة، وجمع القمامة من منازل المواطنين بقرى الميمون وبني نصير ونزلة الجنيدي وبني سليمان وتفريغ صناديق القمامة ونقلها إلى مصنع التدوير، فيما قامت الوحدة المحلية بميدوم برفع 12 طنًا من المخلفات وإرسالها إلى مصنع التدوير، مع إزالة حالات تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.