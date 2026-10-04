محافظ بنى سويف يستقبل نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بالديوان العام

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور محمد الكسار وكيل النقابة، السيد جابر عضو مجلس النقابة العامة، طارق عبد العظيم نقيب مُحاميّ بني سويف، والنائب محمد رجب عضو مجلس النواب وعضو نقابة المحامين.

ورحب محافظ بني سويف بنقيب المحامين، مؤكدًا تقديره لدور النقابة العامة للمحامين ونقاباتها الفرعية في دعم أعضائها والارتقاء بالعمل النقابي والمهني، مشيرًا إلى أهمية التواصل والتنسيق بين المحافظة والنقابة، بما يسهم في دعم المحامين وتيسير ما يرتبط بعملهم داخل المحافظة، وبما ينعكس بالإيجاب على دعم جهود التنمية بالمحافظة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون بين محافظة بني سويف والنقابة العامة للمحامين، وسبل استمرار التنسيق بين الجانبين، بما يخدم أعضاء النقابة ويدعم العمل النقابي والمهني بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم علام عن تقديره لمحافظ بني سويف، مؤكدًا حرص النقابة العامة للمحامين على تعزيز التعاون والتواصل مع أجهزة المحافظة، بما يخدم أعضاء الجمعية العمومية للمحامين ويدعم القضايا المرتبطة بالعمل النقابي والمهني.

وتأتي زيارة نقيب المحامين لمحافظة بني سويف في إطار مشاركته في احتفالية نقابة مُحاميّ بني سويف لتكريم أبناء المحامين المتفوقين، في مناسبة تعكس الاهتمام بتشجيع التفوق العلمي ودعم أبناء أعضاء النقابة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور عبد الحليم علام درع النقابة العامة للمحامين إلى اللواء عبد الله عبد العزيز، تقديرًا للتعاون والتنسيق بين النقابة ومحافظة بني سويف.