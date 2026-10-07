في إطار احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، أقام الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، احتفالية وطنية بالمحطة النووية بالضبعة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وعدد من ضيوف الحفل والعاملين بالهيئة، وذلك في أجواء اتسمت بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

هيئة المحطات النووية تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر بالمحطة النووية بالضبعة

وتأتي الاحتفالية تأكيدًا على حرص الهيئة على إحياء المناسبات الوطنية، وما تمثله ذكرى انتصارات أكتوبر من قيم راسخة في وجدان الشعب المصري، واستلهام ما جسدته من إرادة وعزيمة في مواصلة مسيرة العمل والبناء.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت الشيخ محمد سامي، أحد أعلام دولة التلاوة، أعقبها عرض فيلم قصير بعنوان «طاقة تصنع المستقبل»، تناول مراحل إنشاء المشروع النووي بالضبعة وما شهده من تطورات حتى الوقت الراهن، بما يعكس ما تحقق على أرض الواقع في هذا المشروع القومي والاستراتيجي للدولة المصرية.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم قصير بعنوان «وانتصرنا»، من إعداد إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تناول جانبًا من مسيرة الشعب المصري وما تزخر به من مواقف وطنية خالدة.

وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كلمة رحب خلالها بالحضور والعاملين المشاركين في الاحتفال، مؤكدًا أن ذكرى نصر أكتوبر تمثل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، لما تجسده من قدرة المصريين على التخطيط والعمل وتجاوز التحديات وصولًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تواصل أداء مسؤوليتها الوطنية في الإشراف على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية في قطاع الطاقة، وركيزة أساسية في جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية كذلك كلمة للدكتور وحيد أبو العينين، عضو مكتب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تناولت انتصارات أكتوبر المجيدة وما ارتبط بها من قيم الإيمان والعزيمة والتضحية والانتماء.

كما شهدت الاحتفالية لقاءً حواريًا مع اللواء أركان حرب دكتور سامح أبو هشيمة، أحد أبطال حرب أكتوبر، استعرض خلاله عددًا من المواقف والذكريات التي عايشها خلال حرب أكتوبر 1973، مما أتاح للحضور الاستماع إلى شهادة حية من أحد أبطال هذا النصر العظيم.

وفي إطار الاحتفاء بالمشاركين، شهدت الاحتفالية توزيع الدروع على ضيوف الحفل، تقديرًا لمشاركتهم، كما اختُتمت فعاليات اليوم بفقرات فنية وطنية.

وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يجسد الوفاء لتضحيات أبطال مصر، ويعكس ما تحمله هذه المناسبة من قيم وطنية راسخة، بما يدعم مواصلة مسيرة العمل والإنجاز، والإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة