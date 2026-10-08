موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026.. اعرف موعد نزول المرتبات للعاملين بالدولة

يبحث عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم عملية صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين.

وأعلنت وزارة المالية الجدول الزمني المحدد لصرف مرتبات العاملين بالدولة خلال الربع الأخير من عام 2026، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة، إلى جانب وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة التي تتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

حددت وزارة المالية يوم 22 أكتوبر 2026 لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر، على أن يتم إتاحة المرتبات تباعًا وفقًا للجدول الزمني المحدد لكل جهة إدارية.

ويأتي تحديد موعد موحد لبداية الصرف في إطار تنظيم عمليات تحويل مستحقات الموظفين إلى حساباتهم، بما يتيح لهم سحب المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الاستفادة من وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وبذلك، فإن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 يبدأ يوم 22 أكتوبر، مع ضرورة مراعاة أن توقيت إتاحة الراتب قد يختلف وفقًا للجهة التي يعمل بها الموظف والإجراءات الخاصة بكل جهة.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026

لم تقتصر خطة وزارة المالية على تحديد موعد صرف مرتبات أكتوبر فقط، وإنما شملت كذلك مواعيد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026.

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات نوفمبر 2026 يوم 24 نوفمبر، بينما تبدأ عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 24 ديسمبر 2026.

وتأتي هذه المواعيد ضمن الجدول الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بما يضمن انتظام عملية الصرف وإتاحة المستحقات في المواعيد المحددة.

صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي

أكدت وزارة المالية إتاحة مرتبات العاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما يسمح للموظفين بالحصول على رواتبهم دون الارتباط بالتوجه إلى مقار الجهات الحكومية.

وتساهم عملية الصرف الإلكتروني في تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، كما تساعد على الحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة في الأيام الأولى لبدء صرف المرتبات.

وزارة المالية تنظم صرف المستحقات المالية

تشمل خطة وزارة المالية أيضًا تنظيم صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى للعاملين، وفقًا للجدول المعلن من جانب الوزارة ومن خلال منظومة الدفع المالي الإلكتروني.

وتؤكد الوزارة أهمية التزام كل جهة إدارية بالمواعيد المحددة لها، بما يضمن انتظام عملية صرف المرتبات والمستحقات، ويساعد الموظفين على معرفة التوقيت المتوقع لإتاحة مستحقاتهم.

نصائح للعاملين عند صرف مرتبات أكتوبر 2026

مع بدء صرف مرتبات أكتوبر 2026، يمكن للموظفين الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي ووسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على رواتبهم، دون الحاجة إلى الانتظار أو التوجه في وقت واحد إلى ماكينات الصراف.

كما يفضل متابعة المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية التابع لها الموظف، خاصة أن عملية إتاحة المرتبات تتم وفق الجدول الزمني المعلن لكل جهة.

وبحسب الجدول المعلن من وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 يوم 22 أكتوبر، فيما يبدأ صرف مرتبات نوفمبر يوم 24 نوفمبر، ومرتبات ديسمبر يوم 24 ديسمبر، مع إتاحة المستحقات إلكترونيًا وفق المواعيد والإجراءات المحددة.

جدول مواعيد صرف المرتبات في 2026

يمكن تلخيص المواعيد المعلنة لصرف المرتبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026 كالتالي:

مرتبات أكتوبر 2026: تبدأ يوم 22 أكتوبر.

تبدأ يوم 22 أكتوبر. مرتبات نوفمبر 2026: تبدأ يوم 24 نوفمبر.

تبدأ يوم 24 نوفمبر. مرتبات ديسمبر 2026: تبدأ يوم 24 ديسمبر.

وتأتي هذه المواعيد في إطار حرص وزارة المالية على وضع جدول واضح ومنظم لصرف مرتبات العاملين بالدولة، مع توفير المستحقات عبر القنوات الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة.