أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

تتصدر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في مصر اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع متابعة حركة المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المحلية، إلى جانب أسعار الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب.

ويحرص الراغبون في شراء المشغولات الذهبية أو الادخار في المعدن الأصفر على متابعة تحديثات الأسعار اليومية، للتعرف على تكلفة الشراء قبل التوجه إلى محلات الصاغة، في ظل اختلاف الأسعار وفقًا لعيار الذهب وقيمة المصنعية والرسوم الإضافية التي يحددها التاجر.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات متفاوتة بحسب الأعيرة المتداولة في السوق المحلية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7046 جنيهًا للشراء، مقابل 7023 جنيهًا للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة صباح اليوم الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6459 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع 6438 جنيهًا، ليواصل هذا العيار حضوره ضمن الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها.

وتختلف أسعار الأعيرة الذهبية بحسب نسبة الذهب الخالص الموجودة في كل عيار، إذ يعد عيار 24 الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة الشائعة، بينما تنخفض نسبة الذهب الخالص في عياري 22 و21 و18، وهو ما ينعكس على السعر المعلن لكل جرام.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 نحو 6165 جنيهًا للشراء، مقابل 6145 جنيهًا للبيع، ليظل هذا العيار من أبرز مؤشرات حركة سوق الذهب في مصر، نظرًا إلى الإقبال الكبير عليه عند شراء المشغولات الذهبية.

ويتابع المواطنون سعر جرام الذهب عيار 21 بصورة مستمرة، سواء عند شراء الشبكة أو اقتناء المشغولات الذهبية للمناسبات المختلفة، فضلًا عن اهتمام بعض المستثمرين بتحركاته باعتباره أحد الخيارات المتاحة للادخار في المعدن الأصفر.

ويُنصح الراغبون في الشراء بمتابعة تحديثات الأسعار قبل إتمام المعاملة، مع ضرورة الاستفسار عن السعر النهائي للجرام، إذ لا تقتصر تكلفة المشغولات الذهبية على السعر المعلن للذهب الخام، بل تشمل أيضًا المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية مقررة.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 5284 جنيهًا للشراء، مقابل 5267 جنيهًا للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة، ليأتي ضمن الأعيرة التي يتابعها المستهلكون عند المقارنة بين الخيارات المتاحة للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4110 جنيهات للشراء، مقابل 4096 جنيهًا للبيع، ويتيح هذا العيار بديلًا من حيث السعر أمام بعض المشترين الذين يبحثون عن مشغولات ذهبية بتكلفة أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وتعتمد المفاضلة بين الأعيرة المختلفة على ميزانية المشتري وطبيعة الاستخدام، إلى جانب أهمية مقارنة قيمة المصنعية والرسوم المضافة، خاصة أن التكلفة النهائية قد تختلف من محل صاغة إلى آخر حتى عند شراء مشغولات من العيار نفسه.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 إلى نحو 49320 جنيهًا للشراء، مقابل 49160 جنيهًا للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة من المواطنين الراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار، إلى جانب متابعة تحركات أسعاره بصورة يومية لمعرفة مدى ملاءمة مستويات الأسعار الحالية لقرارات الشراء.

وقبل شراء الجنيه الذهب، يُفضل التأكد من السعر النهائي لدى التاجر، والاستفسار عن المصنعية وأي رسوم إضافية، مع الاحتفاظ بفاتورة الشراء التي توضح بيانات المنتج والعيار والسعر المدفوع، بما يساعد على توثيق المعاملة عند الرغبة في البيع مستقبلًا.

سعر أونصة الذهب والدولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

أظهرت بيانات الأسعار تسجيل سعر أونصة الذهب نحو 4198.46 للشراء و4197.96 للبيع، فيما بلغ سعر الدولار المدرج في البيانات نحو 52.7 للشراء و52.6 للبيع.

وتأتي متابعة أسعار الأونصة والدولار ضمن المؤشرات التي يهتم بها المتعاملون في سوق الذهب، إلى جانب الأسعار المحلية للأعيرة المختلفة، إذ تساعد متابعة هذه البيانات على تكوين صورة أشمل عن حركة السوق.

ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار الشراء يتطلب متابعة الأسعار المحدثة والتأكد من وحدة القياس والعملة المستخدمة في تسعير الأونصة، فضلًا عن مقارنة السعر المعلن بالتكلفة الفعلية داخل محلات الصاغة.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب اليوم

ينبغي للمواطنين الراغبين في شراء الذهب اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة قبل تحديد الميزانية النهائية.

كما يُفضل الاحتفاظ بفاتورة تفصيلية توضح العيار والوزن وسعر الجرام والمصنعية، مع الانتباه إلى أن الأسعار الواردة تمثل مستويات معلنة وقت نشر البيانات، وقد تتغير خلال التعاملات اليومية وفقًا لتحديثات السوق.

وتظل متابعة سعر الذهب اليوم في مصر، وسعر جرام الذهب عيار 21، وسعر الجنيه الذهب من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المستهلكون عند تقييم تكلفة الشراء، مع ضرورة عدم اعتبار الأسعار المعلنة ضمانًا للسعر النهائي الذي سيحصل عليه المشتري داخل محل الصاغة.