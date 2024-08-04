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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 .. أون لاين

رابط وخطوات تسجيل
رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024.. يعلم الجميع أنها من أهم الخدمات الحكومية الأكثر بحثًا عبر شبكة الإنترنت، إذ يسعى العديد من المشتركين التعرف بصفة شهرية على خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2024 والسداد أون لاين وبرابط مباشر.

وخلال التقرير التالي، الموجز يرصد رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024، وخطوات السداد أون لاين.

رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركة بتروتريد، بإتاحة تلك خدمة رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 عبر موقعها الإلكتروني لسهولة المشتركين في التعرف على طريقة التسجيل لشهر أغسطس 2024، حيث يرغب العديد من المواطنين لمعرفة موعد تسجيل القراءة وسداد الفاتورة.

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وتهدف خدمة معرفة رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 إلى تسهيل عملية السداد على المواطنين ومنع الغرامات ولهذا ننقل لكم خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2024، وإليكم تفاصيل التسجيل والتي تشمل الآتي:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 أون لاين

  1. الدخول إلى الرابط الخاص بموقع شركة الغاز بتروتريد.
  2. اختيار الاستعلام عن الفاتورة بالضغط هنا
  3. بعد ذلك سوى إدخال البيانات المطلوبة
  4. وتتضمن البيانات المطلوبة رقم المشترك، «فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة»
  5. الضغط على عرض الفواتير، لتظهر بعدها قيمة الفواتير.
  6. فور ظهور قيمة الفاتورة يمكن السداد من خلال التحصيل الإلكتروني من خلال عدة منافذ.

وتقوم الشركة باستقبال خدمة تسجيل قراءة فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2024، من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر، كما يمكن سداد الفاتورة ابتداءً من يوم 1 وحتى نهاية الشهر.

ويمكن دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال طرق الدفع التالية: «موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون و بلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx، وموقع جوميا باي»

كما تتيح أماكن سداد فاتورة الغاز المنزلي 2024 بسهولة لجميع المشتركين، وتشمل الآتي:

أماكن لسداد فاتورة الغاز المنزلي 2024

  • الموقع الإلكتروني للشركة من هنا
  • المحافظ الإلكترونية
  • منصات الدفع الإلكتروني:
  • شركات التحصيل الإلكتروني POS
  • مكاتب البريد

هذا ويتم المناشدة بصفة شهرية لجميع المشتركين بعدم التأخر عن موعد السداد نظرًا لأنه في حال عدم دفع وسداد الفواتير في موعدها المحدد حتى لا يتم فرض غرامة أو وقف الخدمة فيحالة عدم سداد قيمة الفواتير المستحقة.

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