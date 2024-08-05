أسعار السمك والجمبري اليوم الإثنين 5-8-2024 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5-8-2024، في الأسواق وذلك منذ مدة كبيرة حيث شهدت استقرارًا وثباتًا في سوق العبور لجملة الأسماك.

أسعار السمك اليوم الإثنين للمستهلك

وشهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 أغسطس ثبات في الأسواق حيث سجل سعر كيلو البلطي 65 جنيهًا في سوق العبور لجملة الأسماك.

وينشر لكم الموجز كالتالي أسعار الأسماك اليوم الإثنين في الأسواق:



أسعار السمك البلطي اليوم الإثنين



-سجل سعر السمك البلطي الكبير اليوم، سعر ما بين 66 و72 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 60 و65 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك اليوم



سعر السمك الفيلية اليوم الإثنين

وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، إلى ما بين 100 و250 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر سمك السُّبيط - كاليماري اليوم من 200 إلى 420 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم ما بين 85 و145 جنيهًا.

-سجل سعر سمك القاروص اليوم من 100 إلى 260 جنيهًا.

-بلغ سعر سمك الوقار اليوم، من 100 إلى 260 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس سجل من 100 إلى 250 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-سجل أيضًا سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

-سجل سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم الإثنين

أسعار الجمبري اليوم الإثنين



-تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 430 إلى 530 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر الجمبري صغير الحجم اليوم، ما بين 120 و320 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد فسجل سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

فوائد تناول الأسماك لجسم الإنسان



تحتوي الأسماك على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية يجعل له دورًا هامًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يساعد تناول السمك على التقليل من الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مع التقدم بالسن، والتي تتضمن فقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف.

يساعد تناول الأسماك مرضى السكري في الحفاظ على معدلات سكر طبيعية، وذلك لوجود علاقة تربط بين تناول مصادر الأحماض الدهنية الأساسية وأوميغا 3 وتقليل خطر الإصابة بالسكري.

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