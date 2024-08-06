مع تقدم العمر.. هذه علامات مرض الزهايمر ومراحل تطوره

مرض الزهايمر هو نوع من أنواع الخرف الذي يؤثر على الذاكرة، التفكير، والسلوك. يتسبب في تدهور تدريجي للقدرات العقلية ويؤثر على قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية. بينما يتطور المرض ببطء، فإن العلامات والأعراض يمكن أن تكون متباينة من شخص لآخر. إليك تفاصيل عن المرض وعلامات الإصابة به:

ما هو مرض الزهايمر ؟



مرض الزهايمر هو اضطراب عصبي مزمن يتسبب في تدمير خلايا الدماغ ويؤدي إلى فقدان الذاكرة والتفكير والقدرات العقلية الأخرى. يشمل المرض تغييرات في الدماغ مثل تراكم البروتينات غير الطبيعية، مثل الأميلويد والتاو، التي تؤثر على وظائف خلايا الدماغ.

الزهايمر

علامات الإصابة بمرض الزهايمر

1. فقدان الذاكرة المتقدم:

- صعوبة في تذكر المعلومات الحديثة أو الأحداث القريبة.

- نسيان أسماء الأشخاص والأماكن، وتكرار الأسئلة أو القصص.

2. صعوبة في تنفيذ المهام اليومية:

- مواجهة صعوبة في تنظيم المهام أو إتمام الأنشطة التي كانت تُنجز بسهولة من قبل، مثل إعداد الطعام أو دفع الفواتير.

3. الارتباك والضياع:

- فقدان الاتجاه أو الشعور بالضياع في أماكن مألوفة، مثل البيت أو الحي.

- صعوبة في معرفة الوقت أو المكان.

4. مشاكل في اللغة:

- صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة أثناء الحديث.

- تكرار العبارات أو استخدام كلمات غير ملائمة.

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5. تغيرات في السلوك والشخصية:

- التغيرات في الحالة المزاجية أو الشخصية، مثل زيادة العصبية، الانسحاب الاجتماعي، أو تغيرات في سلوكهم اليومي.

6. فقدان القدرة على الحكم واتخاذ القرارات:

- صعوبة في اتخاذ القرارات السليمة أو إدارة المال.

- تصرفات غير ناضجة أو غير منطقية.

7. صعوبة في التفكير المنطقي:

- مشاكل في القدرة على فهم أو حل المشكلات البسيطة.

- فقدان القدرة على التفكير المجرد، مثل إجراء الحسابات أو تفسير الأرقام.

8. تكرار الأنشطة أو التصرفات:

- قيام الشخص بأفعال أو أنشطة بشكل متكرر بشكل غير مبرر، مثل البحث عن شيء موجود بالفعل.

مراحل مرض الزهايمر

1. المراحل المبكرة:

- تظهر الأعراض الطفيفة مثل فقدان الذاكرة القصيرة الأمد والتأثير على المهام اليومية.

2. المراحل المتوسطة:

- تزداد الأعراض سوءًا ويواجه الشخص صعوبات أكبر في القيام بالأنشطة اليومية، وتزداد صعوبة التواصل والتفاعل مع الآخرين.

3. المراحل المتقدمة:

- يصبح الشخص بحاجة إلى رعاية شاملة، حيث يفقد القدرة على التعرف على الأفراد، وينخفض مستوى الاستقلالية بشكل كبير، ويظهر تدهورًا ملحوظًا في الوظائف الجسدية والعقلية.

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يظهر أعراضًا مشابهة لمرض الزهايمر، من المهم استشارة طبيب مختص لتشخيص دقيق وتحديد خطة علاج مناسبة.