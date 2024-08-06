اعرف بسرعة.. الكليات المتاحة لعلمي علوم لعام 2024

الكليات المتاحة لعلمي علوم 2024.. يحرص قطاع عريض من طلاب الثانوية العام لعام 2024 على معرفة جميع الكليات المتاحة للعلمي من خلال مؤشر البحث "جوجل"، للتسجيل فيه عبر موقع التنسيق، التي تسمح من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كشف الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية عن موعد بدء تنسيق الجامعات 2024 المرحلة الأولى، حيث تبدأ بعد 72 ساعة من بداية الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

كليات تقبل من 70 علمي علوم 2024

الكليات المتاحة لعلمي علوم 2024.. هناك قائمة لكافة الكليات التي يسمح التقديم فيها من قبل طلاب عملي علوم 2024، والتي على رأسها كلية العلوم، وتجارة وإعلام، والتكنولوجيا الصناعية، بجانب معاهد تقبل من هذا المجموع وهي:

علوم العريش رياضة

علوم المنيا رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

علوم الوادي الجديد رياضة

إعلام جنوب الوادي رياضة

تجارة دمياط

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

علوم جنوب الوادي رياضة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

معهد فني صحى رياضه اسيوط

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة و إدارة أعمال حلوان

علوم سوهاج رياضة

تجارة الإسكندرية

فنون جميلة (فنون) حلوان

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة

نسب النجاح في الثانوية العامة 2024

صرح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف مؤخراً، بأنه تم الوصول لنهاية وضع الدرجات وتحديد نسب النجاح في الثانوية العامة لهذا العام، والتي وصلت نحو 81.3%، مع نسبة النجاح في كل شعبة تصل إلى 80.64% لعلمي علوم، و 86.36% لعلمي رياضة، بينما كانت نسبة النجاح في شعبة أدبي 80.27%.

من المقرر يظهر في مؤشرات تنسيق الكليات 2024، وذلك بناءا على طلب الناجحين في هذا العام مقابل للعام الماضي، كما تتوقع الوزارة بأن نسبة النجاح عالية عن السابق، ولكن تختلف عن تنسيق كليات 2022 2023، وهذا يرجع لنسبة ارتفاع المجاميع لعام 2024 العام عن العام الماضي.

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