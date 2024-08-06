مشاكل أسرية وضغط نفسي .. أسباب أنهت بحياة ضحايا الثانوية العامة 2024

بسبب مشاكل أسرية وضغط نفسي .. ضحايا الثانوية العامة 2024

تشهد اغلب المحافظات بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة والأزهرية كل عام وقوع عدد من الحوادث المأساوية، بين عدد كبير من الطلاب نتيجة لسوء الدرجات أو الضغط النفسي الذي يمارسه عليهم الأهل والأقارب،وانهي طالب حياتهم هرباً من تلك الضغوط التي صعب عليه تحملها في تلك المرحلة العمرية الحساسة.

انتحار طالب الثانوية العامة

و شهدت المحافظات عدد كبير من حالات الانتحار، ومحاولات بعض طلاب الثانوية لإنهاء حياتهم حتى قبل إعلان النتائج.

وبدأ أول ضحايا الثانوية العامة 2024، حيث قام طالب في الصف الثالث الثانوي اليوم على إنهاء حياته، وذلك بعد مشاجرة مع والده، الذي هدد بإمكانية عدم حصوله على مجموع جيد في الثانوية العامة.

حادث منطقة الخصوص

وقام طالب في الثانوية العامة في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالانتحار حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى، لتكون تحت تصرف الجهات المختصة، حيث صرحت بالدفن بعد وصول تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

واستقبلت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بأن الطالب "بلال" 17 عاماً، قد أقدم على الانتحار بالقفز من الطابق السادس، في العقار الذي يقيم به بمنطقة الخصوص.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الطالب تشاجر مع والده، قبل ظهور نتائج الثانوية العامة، بعد تهديد الأخير له في حالة عدم حصوله على نتيجة جيدة، حيث دفعه ذلك إلى الانتحار، وقام بالقفز من الطابق السادس، مما أدى إلى وفاته كما أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداًمكثفة لكشف تفاصيل الحادث.

طالبة أنهت حياتها في كفر الزيات

وفي واقعة أخرى، حاولت طالبة إنهاء حياتها، لخوفها من نتيجة الثانوية العامة،و تدعى عديلة رضا علي، تنتمي لشعبة علمي علوم في الثانوية العامة، وحصلت على مجموع 353 درجة، أي ما يعادل 86%.

الأمر بدأ بعد أن تلقت مستشفى كفر الزيات العام يوم الاثنين الماضِ الطالبة البالغة من العمر في العقد الثاني، ومصابة بحروق كبيرة بنسبة 90% من درجات مختلفة، وكانت في حالة صحية خطيرة.

أظهرت التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "ع.ر.ع.ا"، طالبة في الصف الثالث الثانوي من قرية قصر بغداد، في كفر الزيات، قامت بإشعال النيران في نفسها باستخدام مادة قابلة للاشتعال قبل ساعات من إعلان النتيجة، بسبب مشاكل أسرية وحالة نفسية سيئة.

رقم لدعم المرضى النفسيين

وتوفر الدولة دعم للمرضى النفسيين، من خلال عدة خطوط ساخنة لمساعدتهم في حال مواجهة مشاكل نفسية أو بالتفكير في إنهاء حياتهم، ومن أبرز هذه الخدمات الخط الساخن، للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان حيث يتلقى الاستفسارات والدعم النفسي على الرقمين 08008880700 و0220816831 على مدار الساعة.

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