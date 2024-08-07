بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود بندق

رحل عن عالمنا أمس، الفنان محمود بندق، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 47 عامًا، حيث عانى خلال الشهور والأيام الأخيرة من حياته نتيجة تداعيات مرض السكري، مما أدى إلى بتر جزء من ساقه ،وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عنه.

نعي أصدقاء محمود بندق له

وأعلن صديق الفنان محمود بندق محمد جودة عن وفاته بكلمات مؤثرة، حيث قال:"إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده، توفى إلى رحمة الله تعالى القلب الطيب والفنان الخلوق، أخي وصديقي الفنان محمود بندق، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، اللهم اجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وحرص الفنان حازم فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على نعي الفنان محمود بندق، حيث كتب منشورًا قال فيه :"مات محمود بندق بعد صراع مع المرض، وقطع رجله بسبب السكَّر، كنت أسال عنه، ويسأل بعضُنا عن بعض، وحين يرى لي عملًا في التلفزة، يكلِّمني ويقول لي أحلى كلام مع أنه كان تعبان ومريض، تتوالى الأحزان، مات القلب الطيب، مات الإنسان الحقيقي، غلبان وجدع وصاحب صاحبه، ولكن ليس لديه حظ. كنتَ أطيبَ قلب رأيته، مع السلامة يا محترم، إلى أن نلتقيَ في عالم أفضل، أنت في الجنة ونعيمها بفضل الله نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، والبقاء لله".

معلومات عن الفنان محمود بندق

الفنان محمود بندق، مولود في 12 سبتمبر عام 1977، وشارك في عدد من الأعمال الفنية البارزة، ومن أبرز الأعمال التي قدمها فيلم "إكس لارج" مع النجم أحمد حلمي، ومسلسل "راجل وست ستات" الجزء الثاني مع النجم أشرف عبد الباقي، الذي قدمه عام 2007، وفيلم "ماشيين بالعكس" عام 2008، ومسلسل "فندق رايق" عام 2012، وفيلم "ظرف صحي" عام 2014، ومسلسل "كيلو بامية" عام 2015 وهذا آخر أعماله الفنية.



أبطال مسلسل كيلو بامية

وكان آخر أعمال محمود بندق مسلسل كيلو بامية، والمسلسل بطولة سعيد طرابيك، فتحي سعد، أحمد فرحات، مجدي عبد الحليم، حسن الهلالي، محمود الحسيني، محمد خميس، وآخرون من النجوم، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حاتم صلاح الدين، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد التابعي.

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