ابدأ يومك معنا واكتشف حظك اليوم : حقائق مدهشة لأول مرة

اكتشف حظك اليوم .. الأبراج هي مواقع فلكية للنجوم تُميز فترات معينة من السنة وتُنسب لها صفات محددة لمواليدها.

ورغم قِدم ظاهرة الأبراج، فقد انتشرت بشكل كبير في العشرين سنة الأخيرة بفضل وسائل الإعلام.

ويُعتبر محتوى الأبراج ترفيهيًا ويعتمد على دراسة سلوكيات المجتمعات واحتياجاتها العاطفية والمادية، مما يضفي عليها جانبًا نفسيًا.

ننصح المهتمين بقراءة الأبراج بتناولها من باب الفضول والتسلية فقط، وليس من باب الاعتقاد، فالغيب يعلمه الله وحده.

وما يقدمه «الموجز» هو للتسلية والترفيه فقط، وتبقى مجرد توقعات والله أعلم.

برج الحمل :

تشعر بعودة طاقتك وحماسك، ما يساعدك على إنجاز المهام. تتحسن أمورك المالية بفضل مبلغ غير متوقع، لكن كن حذرًا من الإنفاق الزائد. حاول حل الخلافات مع الشريك.

برج الثور :

تجنب التفاصيل غير الضرورية. قد تواجه ضغوطات مالية وعملية، لذا حافظ على صحتك النفسية والجسدية. اتبع نظامًا صحيًا.

برج الجوزاء :

أجواء العمل متوترة بسبب الشائعات. تحلى بالهدوء والصبر. تجري مفاوضات ناجحة وعلاقتك العاطفية جيدة. حافظ على خصوصية العمل.

برج السرطان :

تعيش فترة مليئة بالإنجازات وتلقى دعمًا كبيرًا. قد تساورك الشكوك، لكنها ستتلاشى. انتبه لصحتك.

برج الأسد :

تمر بفترة صعبة على الصعيد الشخصي. حاول فصل حياتك المهنية عن الشخصية. ضغوط المصاريف تؤثر على مزاجك.

برج العذراء :

تشعر بالهدوء وتحتاج للراحة بعد فترة من الأحداث. تواصل مع الأصدقاء واستمتع بوقتك معهم.

برج الميزان:

تشعر بالإرهاق من كثرة العمل. لا تتردد في طلب المساعدة وزيارة الطبيب عند الحاجة. تتلقى دعوة لمناسبة سعيدة.

برج العقرب:

يوم عصيب قد تخرج فيه الأمور عن سيطرتك. تحمل المسؤولية بصبر وهدوء، فالأمور ستتحسن لاحقًا.

برج القوس :

تسير الأمور لصالحك وتتخذ قرارات تسهل حياتك. كن حذرًا من محاولات بعض الزملاء للإيقاع بك. حافظ على لياقتك البدنية.

برج الجدي :

اقض يوم إجازتك مع العائلة. ستسمع خبرًا مفرحًا. للمتزوجين، اقضوا الوقت مع العائلة، ولغير المتزوجين، اقضوا الوقت مع شخص مقرب.

برج الدلو :

تجنب تراكم المشاكل وحاول حلها بشكل فردي، خاصة على الصعيد العاطفي. المناقشات الهادئة مع الشريك تساعد في حل الخلافات.

برج الحوت :



تخرج من فترة صعبة. تواصل مع الأصدقاء لتجاوز هذه المرحلة. راجع قراراتك السابقة وصحح ما يمكن تصحيحه.

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طريقة معرفة برجك الفلكي :

تتألف الأبراج الفلكية من اثني عشر برجًا، ولكل برج تاريخ ميلاد محدد يميزه بصفات وشخصية مختلفة. تتأثر الأبراج بحركة الكواكب، ولكل برج حجر حظ خاص.

تنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات:

الأبراج الترابية (العذراء، الثور، الجدي)، الأبراج المائية (العقرب، الحوت، السرطان)، الأبراج الهوائية (الدلو، الميزان، الجوزاء)، والأبراج النارية (الأسد، القوس، الحمل).

تواريخ الأبراج الفلكية :

- الحمل: 21/3 - 19/4

- الثور: 20/4 - 21/5

- الجوزاء: 22/5 - 21/6

- السرطان: 22/6 - 22/7

- الأسد: 23/7 - 22/8

- العذراء: 23/8 - 22/9

- الميزان: 23/9 - 23/10

- العقرب: 24/10 - 21/11

- القوس: 22/11 - 21/12

- الجدي: 22/12 - 19/1

- الدلو: 20/1 - 18/2

- الحوت: 19/2 - 20/3

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