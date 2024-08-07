قلبًا وقالبًا .. زوج يارا الشرقاوي يدعمها بعد ازمة اتحاد السلاح المصري

نفى زوج اللاعب المصرية يارا الشرقاوي، كريم شريف تحويل زوجته للتحقيق وللجنة الانضباط والقيم، كما زعم الاتحاد المصري للسلاح، قبل ذلك على اثر نشر يارا منشور عبر حسابها الشخصي “فيس بوك" انتقدت فيه الاتحاد المصري للسلاح خلال اوليمبياد باريس 2024

زوج يارا الشرقاوي

قال كريم شريف زوج يارا الشرقاوي عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: "في ظل انتشار اخبار، بإحالة زوجتي يارا الشرقاوي للتحقيق وللجنة الانضباط والقيم، حابب بس أقول إن يارا، لم يتم إخطارها رسميًا بأي تحقيق حتي الآن".

مضيفا: "وإني في صفها قلبًا وقالبًا، يارا لن تعتذر تحت أي ظرف من الظروف ببساطة لإنها لن تعتذر عن قول الحقيقة، وبسبب وجود أدلة ومستندات تدعم كلامها" .

يدعم زوجته يارا الشرقاوي

واختتم زوج يارا الشرقاوي، ومن جانبي، يارا ستمتنع عن الرد أو التصريح بشىء إلا من خلال فتح تحقيق رسمي، ويرجع ذلك الى قرر الاتحاد المصري للسلاح بـ تحويل اللاعبة يارا الشرقاوي إلى التحقيق عقب نشرها منشور عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك» انتقدت خلاله اتحاد السلاح المصري.

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