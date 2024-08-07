موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024.. معاشك امتى

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024.. تصدرت تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية باعتبارها من الموضوعات الخدمية التي تشغل العديد من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات.

علمًا أن معاشات التقاعد تعتبر أحد الموارد الأساسية للعديد من الأسر المصرية، حيث توفر لهم الاستقرار المالي بعد سنوات من العمل، ومع اقتراب شهر سبتمبر 2024، يبحث العديد من المستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 لضمان التخطيط المالي الجيد.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

الموجز يتناول اليوم عرض مفصل عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، الذي يهم قطاع عريض من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، حيث أنهم ينتظرون اليوم الأول من كل شهر، لصرفه وفقًا لما كشفت عنه سابقًا الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وطبقًا لنص القانون رقم 148 لسنة 2019، يتم تحديد موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولهذا يستمر أصحاب المعاشات المستحقين، بصفة دورية البحث باستمرار عبر محرك جوجل عن المواعيد وأيضًا أماكن الصرف.

وفي هذا الصدد، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر الإعلان عن جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، حيث سيتم توزيع المعاشات على عدة أيام لتجنب الازدحام وضمان سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

وسبق أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإقرار بصرف 15% زيادة المعاشات بتكلفة إجمالية، بلغت 74 مليار جنيه، علاوة على زيادة 15% على معاشات تكافل وكرامة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، لتصل الزيادة لـ 55% من قيمة المعاش.

قيمة معاشات شهر سبتمبر

والموجز ينقل لنا قيمة معاشات شهر سبتمبر 2024 بالتفصيل وهو كالتالي:

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الأولى تحصل على مبلغ 1495 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثانية تحصل على مبلغ 1725 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثالثة تحصل على مبلغ 1840 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الرابعة تحصل على مبلغ 2300 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الخامسة تحصل على مبلغ 2645 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة السادسة تحصل على مبلغ 2990 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة السابعة تحصل على مبلغ 3335 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثامنة تحصل على مبلغ 3680 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة التاسعة تحصل على مبلغ 4025 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة العاشرة تحصل على مبلغ 4370 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الحادية عشرة تحصل على مبلغ 4715 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثانية عشرة تحصل على مبلغ 5060 جنيها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الثالثة عشرة تحصل على مبلغ 5405 جنيهات.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 للشريحة الرابعة عشرة تحصل على مبلغ 11592 جنيها.

كما يمكن للمستفيدين صرف معاشاتهم من خلال عدة أماكن توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان سهولة الوصول والراحة للمستفيدين، حيث تشتمل أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 على الآتي:

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

مكاتب البريد: تتوفر المعاشات في جميع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن للمستفيدين استخدام بطاقات الصراف الآلي لصرف المعاش من أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنوك المختلفة. البنوك: يمكن صرف المعاشات مباشرة من خلال فروع البنوك المتعاقدة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

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