خاص| تعرف على دور يسرا اللوزي في مسلسل "سراب" مع خالد النبوي
أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عن انضمامها لأسرة مسلسل "سراب" مؤخراً والذي يشارك به الفنان خالد النبوي ، والمقرر طرحه قريبا عبر المنصات الرقمية والقنوات الفضائية المصرية.
دور يسرا اللوزي في سراب
وعلمت جريدة الموجز من مصادرها عن الدور التي تقدمه الفنانة يسرا اللوزي ، حيث تجسد دور دكتورة "ملك" وتكون متزوجه من خالد النبوي ولديها ابن إسمه "زين" ، وتدور أحداث العمل حول إطار من التشويق والإثارة للجمهور.
وسبق وتحدثت يسرا اللوزي خلال لقاء تلفزيوني عن تعاونها مع المخرج أحمد خالد قائله: المخرج هو من حمسني للمشاركه في المسلسل ، وعرض عليا الدور وكنت هرفضه بس تأثري بوفاة والدتي.
واضافت: ولكن المخرج أحمد خالد وقف بجواري حتي تخطيت تلك المرحله العصيبة ، لأن حقيقي الدور جالي في وقت حزين جدا ولما صورت دوري في المسلسل حاولت اوظف حزني على الدور كله.
صناع مسلسل سراب
يشارك في مسلسل سراب كلام من خالت النبوي ، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق ، هاني عادل ، إنجي المقدم ، أحمد مجدي ، محمد كيلاني ، جيهان الشماشرجي ، دياموند أبو عبود ، نجلاء بدر ، والعمل إخراج أحمد خالد.
آخر أعمال يسرا اللوزي
شاركت يسرا اللوزي مؤخرا في مسلسل "صلة رحم" الذي تم عرضه في المارثون الرمضاني 2024 ، بطولة الفنان إياد نصار ، هبة عبد الغني ، أسماء أبو اليزيد ، سلوي محمد علي ، صفاء الدين ، نبيل نور الدين ، عابد عناني ، والمسلسل من إخراج تامر نادي ، وتأليف محمد هشام عبية.
كما شاركت في فيلم "ليلة العيد" مع الفنانة يسرا ، هنادي مهنا ، نجلاء بدر ، سميحة أيوب ، عبير صبري ، أحمد خالد صالح ، محمد محمود. عارفة عبدالرسول ، محمود حافظ ، محمد لطفي ، والفيلم من إخراج سامح عبدالعزيز ، وتأليف أحمد عبدالله.
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