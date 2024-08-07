طريقة سهلة للقضاء على ترهلات البطن.. أبرزها التنفس العميق أثناء التمارين

تعاني الفتيات من مشكلات زيادة ترهلات منطقة البطن، لذلك تبحثن عن أفضل الطرق العلاجية والصحية، للتغلب على مشاكل ترهلات منطقة البطن خلال وقت قياسي.

مشاكل ترهلات البطن



تعد هذه المشكلة من أكثر المشاكل، التي يتعرضن لها النساء، والأمر الذي يؤثر عليها بعد فترة الولادة، وتعاني من ترهلات البطن؛ ولذلك تلجأن للحصول على وزن مثالي، هناك اهم الأنشطة البدنية والمفيدة للجسم، يجب اتباعها يوميًا، لشد الترهل وفقدان الوزن الزائد.

نصائح جيدة لتمارين شد ترهلات البطن:

-الإحماء والتمطية قبل التمارين مهم جدًا لتجنب الإصابات وتحسين المرونة، ابدأي بتمارين خفيفة للعضلات الرئيسية كالكتفين والظهر والبطن.



-التنفس العميق أثناء التمارين مهم للوصول إلى أفضل النتائج، حاولي الشهيق من الأنف والزفير من الفم ببطء.



-التناوب بين التمارين المختلفة للبطن يساعد على استهداف كل جزء من العضلة، مثلاً، تمارين الرفع والثني تركز على الأسفل بينما التمارين المائلة تستهدف الجوانب.

-الانتظام والمثابرة مفتاح النجاح. حاولي التمارين 3-4 مرات أسبوعيًا على الأقل لمدة 4-6 أسابيع للبدء في رؤية نتائج ملموسة.

-كما ينصح بتناول وجبات صحية وشرب الكثير من الماء مهم لدعم عملية فقدان الوزن والشد العضلي.

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