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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة في لقاء الحسم بالدوري

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة

 

يقدم موقع الموجز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد نظيره سموحة في اللقاء الذي يجمعهما في التاسعة مساء اليوم الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري  دوري NILE .

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة 

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي ضد سموحة ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، خالد عبدالفتاح ، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات ، رضا سليم ، وسام أبوعلي.

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قائمة الأهلي ضد سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد، عمر كمال عبدالواحد، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أفشة، كريم نيدفيد، أحمد عابدين، محمد عبدالله، رضا سليم، حسين الشحات. 

خط الهجم: وسام أبو علي

تشكيل سموحة ضد الأهلي 

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر

خط الوسط: دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا

خط الهجوم: أبو بكر ليادي - حسام حسن - أحمد خالد

 بدلاء سموحة أمام الأهلي

 أحمد إيهاب، الحبيب أحمد حسن، محمد مصطفى ميدو، مصطفى البدري، حمدي علاء، محمد سعيد مكرونة، إسلام جابر، فادي فريد، محمد أشرف. 

قائمة سموحة ضد الأهلي

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراس المرمى: الهاني سليمان. - محمد أشرف.
خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، بركات حجاج، جاستين آرثر، طارق علاء، مصطفى ميدو.
خط الوسط: إسلام جابر - محمد كناريا - محمد مكرونه - دكوا دودو - أحمد خالد - حمدي علاء - أبو بكر ليادي - عمرو قلاوة - الحبيب أحمد حسن - أحمد إيهاب.
خط الهجوم: فادى فريد - مصطفى البدري - حسام حسن.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري 

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 78 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، والزمالك الرابع بـ52 نقطة ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة.

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