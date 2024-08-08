ليلة تتويج الأهلي.. جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل مباريات اليوم

تستعد جماهير النادي الأهلي للاحتفال المرتقب مساء اليوم الخميس، بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024، من خلال مباراتهم ضد سموحة.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها استاد الجيش في برج العرب بمدينة الأسكندرية.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لتتويجه رسميًا بلقب الدوري، وهو ما سيحققه حال الفوز أو التعادل في المباراة ضد سموحة اليوم.

ويقدم الموجز في السطور التالية، ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري قبل مباراتي الأهلي ضد سموحة ومواجهة الزمالك وزد والمقرر لها مساء اليوم الخميس.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

النادي الأهلي

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

وواصل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، التربع على صدارة جدول هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، وجاء ترتيب الهدافين كالآتي..

وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفاً.

فيستون ماييلي - بيراميدز - 14 هدف.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدف.

كريستوفر مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدف.

ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدف.

حسام حسن - سموحة - 11 هدف.

محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

مصطفى زيكو - زد - 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

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