رابط التسجيل في معادلة كلية الهندسة للدبلومات الفنية

معادلة كلية الهندسة يتساءل عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية عن كافة التفاصيل المتعلقة بـ معادلة كلية هندسة 2024-2025»، وذلك عبر محركات البحث العالمية، وشبكات التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

معادلة كلية الهندسة 2024

معادلة كلية الهندسة

وعن معادلة كلية الهندسة، أعلن وزير التربية والتعليم العالي فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين دبلوم المدارس الفنية 3 سنوات، وايضا المدارس الثانوية الفنية لمدة 5 سنوات والمعاهد الفنية بنظام السنتين بعد الثانوية، وذلك للقبول بكليات (التجارة- الهندسة- الحقوق- الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

خطوات التقديم لـ امتحانات معادلة كلية الهندسة 2024

ونستعرض في الموجز خطوات التسجيل في معادلة كلية الهندسة يجب على المتقدم لـ معادلة كلية الهندسة، و اتباع التعليمات التالية :

1. الدخول على الموقع الالكترونى، من خلال الضغط هنا

2. اختيار نوع الامتحان، وإدخال بيانات المتقدم الاساسية.

3.دفع رسوم الإمتحانات والبالغة (800 جنيها مصروفات التقدم للاختبار وسداد 6 جنيهات خدمة إلكترونيه+ 2 جنيها ضريبه على المحررات الرسميه، وذلك لصالح وزارة الماليه+ 5 جنيهات صندوق دعم اسر الشهداء+ 1.28 % رسوم تحصيلات إلكترونيه

5.الحصول على ما يفيد الدفع

موعد تسجيل طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية لـ معادلة كلية هندسة

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي أنه يمكن التسجيل في اختبارات معادلة كلية هندسة 2024 وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 1/8/2024 وفقا لجداول الامتحانات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للكليات المعنية.

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