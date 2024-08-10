القصة الكاملة لـ قصف مدرسة التابعين في غزة

قصف مدرسة التابعين.. ارتكبت إسرائيل مجزرة جديدة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة تُضاف إلى سجلها الإجرامي الذي لا ينتهي، وتمثلت هذه الجريمة البشعة في قصف مدرسة التابعين، التي تأوي النازحين أثناء صلاة الفجر.

ويستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي القصة الكاملة لـ قصف مدرسة التابعين في قطاع غزة وحصيلة الضحايا وتعليق إسرائيل و حركة حماس، وموقف الدول العربية.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ قصف مدرسة التابعين والمصليين أثناء صلاة الفجر، اليوم السبت، 10 أغسطس 2024، مما تسبب في سقوط مئات الإصابات والوفيات من أبناء الشعب الفلسطيني.

قصف مدرسة التابعين

إسرائيل تعترف بـ قصف مدرسة التابعين

ومن جانبها، أقرت إسرائيل بـ قصف مدرسة التابعين، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أغارت طائرة بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مدرسة التابعين التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "عناصر حماس اتخذت مقر مدرسة التابعين، للاختباء وللترويج لاعتداءات مختلفة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

وأوضح أنه تم استخدام ذخيرة مخصصة لنوع الغارة واستخدام الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الأخرى.

حصيلة ضحايا قصف مدرسة التابعين

وفي السياق ذاته، كشف الدفاع المدني، في تصريحات صحفية، عن حصيلة ضحايا قصف مدرسة التابعين، قائلًا إن الحصيلة بلغت 93 قتيلًا و54 جريحًا، مشيرًا إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة يُعانون من حروق وبتر.

وأضاف أن هناك مفقودون وضحايا عثر عليهم أشلاء جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين".

تعليق حركة حماس علي قصف مدرسة التابعين

ومن جانبها، قالت حركة حماس تعليقا على قصف مدرسة التابعين إن الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة ضد المدنيين لم تكن لتتواصل لولا الدعم الأمريكي.

وأضافت حركة حماس:"نُطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف المجازر، مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير."

وفي نفس الصدد، قال المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس في تصريح صحفي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وبسبب عدد القتلى الكبير، لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال الجثامين حتى الآن.

حركة حماس

إدانات دولية لـ قصف مدرسة التابعين

وأدانت العديد من الدول العربية بأشد العبارات قصف مدرسة التابعين، وطالبوا بفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

ومن جانبها، استنكرت مصر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، ويضع حدًا لمسلسل استهداف المدنيين العزل.

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