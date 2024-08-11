مسلسلات درامية جديدة ينتظر الجمهور عرضها.. تعرف على التفاصيل

ينتظر الجمهور حالياً، عرض ثلاث مسلسلات درامية جديدة، من المقرر عرضهم على قنوات المتحدة، ضمن موسم الأوف سيزون، الذي بدأ في شهر يونيو الماضي بمسلسل "الوصفة السحرية"، الذي عرض على قناة DMC، حيث يتميز الموسم الجديد بتنوع الأعمال المقدمة لتلبية أذواق المشاهدين، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل تلك المسلسلات.

مسلسل “عمر أفندي”

وأول المسلسلات المرتقبة هو مسلسل"عمر أفندي"، الذي ستعرضه قناة ON قريباً، حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات، ويشارك في بطولة مسلسل عمر أفندي أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، إلى جانب مجموعة من الفنانين مثل محمود حافظ، ميمي جمال، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور أحداثه عن "عمر أفندي" الذي يقع في قصة حب مع فتاة، ولكن الأحداث تتغير عندما يعود بالزمن إلى الأربعينيات ويقع في حب فتاة أخرى، مما يؤدي لحدوث تعقيدات في علاقاته العاطفية.

مسلسل “تيتا زوزو”

أما ثاني المسلسلات التي ستعرض قريباً هو مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يجري تصوير مشاهده الأخيرة حالياً، والمسلسل يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ويتناول إطاراً اجتماعياً لايتاً.

مسلسل “برغم القانون”

والمسلسل الثالث الذي ينتظره الجمهور أيضًا هو مسلسل "برغم القانون"، الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية، ويتواصل تصويره في مدينة بورسعيد، حيث انتهى التصوير من أربعة أسابيع حتى الآن، ويشاركها في بطولته هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، وفرح يوسف، وهو من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج شركة فنون مصر.



تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل برغم القانون

وتظهر الفنانة إيمان العاصي، خلال أحداث مسلسل برغم القانون بدور محامية متزوجة من الفنان هاني عادل وتتعرض للعديد من الأزمات معه، وتجسد رحاب الجمل خلال أحداث مسلسل برغم القانون دور اختها وهي زوجة الفنان وليد فواز، وتلعب جوري بكر دور شخصية فتاة اسمها سوسن، وتعمل محامية.

آخر أعمال رحاب الجمل

وفي سياق آخر، شاركت رحاب الجمل في دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسلين هما صدفة مع النجمة ريهام حجاج، وبيت الرفاعي وهو من تأليف بيتر ميمي، هند عبدالله، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وآخرون من النجوم.

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