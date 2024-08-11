مديحة حمدي تكشف عن دعمها لـ منى زكي وسبب صدمتها بعد وفاة أشرف عبدالغفور

أعربت الفنانة مديحة حمدي في حديثها خلال برنامج "لقاء على الهوا"، عن شعورها بالصدمة الكبيرة بسبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، ووصفت الأمر بأنه كان مفاجأة لم تتوقعها، وأنها عندما سمعت الخبر، لم تستطع تصديقه وشعرت وكأنها في كابوس، لأن وفاته أثرت فيها بشدة نظرًا لعلاقتهما الوثيقة وعملهما المتكرر معًا، مُضيفة:"عندما سمعت الخبر لم أصدق، شعرت أنه كابوس وأردت أن أستيقظ منه، بالطبع، لا شيء كبير على الله ولكل أجل كتاب، لكن وفاته حقًا صدمتني، كان من أصدقائي المقربين بحكم اشتراكنا في العديد من الأعمال سوياً"، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.





تصريحات مديحة حمدي



كما عبرت الفنانة مديحة حمدي عن إعجابها بابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور، مؤكدة أنها فنانة موهوبة وتستحق التقدير لما تقدمه من أعمال متميزة، وأنها تتابع مسيرتها الفنية بكل فخر، مُتابعة:" فنانة متميزة تثبت باستمرار أنها جديرة بالعمل في التمثيل".



تصريحات مديحة حمدي عن منى زكي

وعن الفنانة منى زكي، وصفتها الفنانة مديحة حمدي بأنها من أفضل المواهب الحالية في الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها لطالما آمنت بموهبتها ودعمتها منذ بداياتها، وأنها ما زالت قادرة على تقديم المزيد من الإبداعات الفنية، مؤكدة :"منى زكي لم تُظهر بعد كل ما تمتلكه من قدرات تمثيلية، وما زال لديها الكثير لتقدمه، ومنذ بدايات منى زكي في المجال الفني، كنت من أكبر مشجعيها، وحرصت على ترشيحها للعديد من الأعمال الدرامية، لأنني أؤمن بموهبتها الكبيرة".

وفيما يتعلق بارتدائها الحجاب، أكدت الفنانة مديحة حمدي أنها لم تفكر في الاعتزال، موضحة أن غيابها عن الشاشة كان بسبب انشغالها برعاية زوجها المريض وليس بسبب الحجاب، وأنها ترى الفن وسيلة للإبداع والتوعية والترفيه، لافتة إلى أن جمهورها لا يشعر بالغربة عنها لأنها تمثل أدوارًا تجسد أمهات أو جدات أو نساء من المجتمع، ما يجعل الجمهور يراها كجزءً من عائلته.







آخر أعمال مديحة حمدي

وكان آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي الدرامية مشاركتها في مسلسل "أم الصابرين"، الذي تم عرضه عام 2012، وكان بطولة رانيا محمود ياسين، طارق الدسوقي، أحمد هارون، ميار الببلاوي، حنان سليمان، فايزة كمال، جمال إسماعيل، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد إسماعيل الحريري.

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