الليمون أبرزها.. طرق آمنة للتخلص من بقع الصدأ في الملابس

بقع الصدأ في الملابس هي بقع ناتجة عن تفاعل الأكسجين مع الحديد الموجود في بعض الأجسام المعدنية، مما يتسبب في تكوين صدأ يتسرب إلى الأقمشة. هذه البقع غالبًا تكون برتقالية أو بنية اللون وصعبة الإزالة. الأمر الذي قد يصبح مشكلة كبرى تحتار السيدات في كيفية التخلص منها، ما يدفعهن إلى البحث عن طرق آمنة للتخلص من بقع الصدأ.

إليك طرق آمنة للتخلص من بقع الصدأ في الملابس

1. الليمون والملح

- المكونات: عصير ليمون وملح طعام.

- الطريقة:

1. اخلط عصير الليمون مع الملح لتكوين معجون.

2. ضع المعجون على البقعة واتركه لبضع ساعات.

3. اغسل الملابس بالماء البارد.

بقع الصدأ في الملابس

2. خل الأبيض وصودا الخبز

- المكونات: خل أبيض وصودا الخبز.

- الطريقة:

1. اخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من الخل.

2. ضع المزيج على البقعة واتركه لبضع ساعات.

3. افرك البقعة برفق بفرشاة ناعمة ثم اغسل الملابس بالماء البارد.

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3. مستحضر إزالة الصدأ

- المكونات: يمكن استخدام مستحضرات إزالة الصدأ المتوفرة في الأسواق.

- الطريقة:

1. اتبع التعليمات الموجودة على العبوة بعناية.

2. تطبيق المنتج على البقعة واتركه لفترة محددة.

3. اغسل الملابس كالمعتاد.

4. ماء الأكسجين (Hydrogen Peroxide)

- المكونات: ماء أكسجين بتركيز 3%.

- الطريقة:

1. استخدم ماء الأكسجين مباشرة على البقعة.

2. اتركه لبضع دقائق ثم اغسله بالماء البارد.

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نصائح إضافية



- اختبار الأقمشة: قبل استخدام أي من هذه الطرق، جربها على جزء غير مرئي من القماش للتأكد من عدم تلف أو تغيير لون القماش.

- الماء البارد: استخدم الماء البارد بدلاً من الماء الساخن عند غسل الملابس لإزالة بقع الصدأ، حيث يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى تثبيت البقعة.

إذا كانت البقع مستمرة بعد هذه المحاولات، قد يكون من المفيد استشارة مختص في تنظيف الملابس.