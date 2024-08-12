من هو المطرب النوبي محمد فوزي الذي تصدر تريند جوجل بعد وفاته؟

تصدر اسم المطرب النوبي محمد فوزي، تريند "جوجل"، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة اصطدام سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان المصرية، وكان الراحل وقتها في طريقه لمركز إسنا الأقصر لإحياء إحدى حفلات الزفاف قبل أن تصطدم سيارته مع سيارة ميكروباص، ونتج عن الحادث وفاته هو و 14 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، وفي السطور يرصد الموجز أبرز المعلومات عنه.



معلومات عن المطرب النوبي محمد فوزي

وُلد المطرب النوبي محمد فوزي، في قرية بلانة بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، وخلال مسيرته الفنية، أصبح واحدًا من أبرز المطربين الذين يقدّمون الأغاني النوبية، مع تميزه بالجمع بين الطابع التراثي النوبي والأنغام الحديثة. من بين أشهر أغانيه "ليلة"، "بحبها"، و"كشكشة الودع"، "عن يا جمالة"، "حمام الوادي"، "سائلين عليك"، "بتقول مشتاق"، "مالوا القمر".



كما شارك المطرب النوبي محمد فوزي أيضًا في عدة مهرجانات خارج مصر، منها في الكويت والسعودية وعمان، كما شارك في مهرجانات داخل مصر مثل مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، في عدة لقاءات، أشار إلى تأثره الكبير بالمطرب محمد منير.



وكان للمطرب النوبي الراحل محمد فوزي دورًا بارزًا في تطوير الموسيقى النوبية وتوسيع انتشارها في العالم العربي، وظهر في آخر ظهور له، مع النجم محمد منير، الذي عبر عن سعادته الكبيرة بلقاؤه، ووصفه بأنه مثله الأعلى، وأكد على أهمية تعزيز الفن النوبي، وقد عمل بجد على تحديث الأغاني النوبية لتواكب التطورات الموسيقية الحديثة، وأشاد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل رحيله بزملائه من نجوم الفن النوبي مثل منير وسيد جابر وحمزة علاء الدين وعبد الله باطة.

وكان يرغب المطرب النوبي محمد فوزي في أن يصل بفن النوبة لأبعد الحدود، حيث جاب بفرقته الغنائية عدة دول عربية مثل الكويت والسعودية وعمان، ولقي هناك استقبالًا حارًا وشعبية متزايدة، مما جعله يعتبر فن النوبة رمزًا للفن العربي.



تفاصيل وفاة المطرب النوبي محمد فوزي

وفي سياق آخر، تم نقل المصابين في حادث التصادم لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، بينما تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى استعدادًا لدفنها، ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل محمد فوزي اليوم الاثنين في مسقط رأسه بمركز نصر النوبة، حيث ستقام صلاة الجنازة في مسجد قرية بلانة.

وتجمع المئات من محبي الفنان الراحل وأفراد أسرته أمام أحد المستشفيات في أسوان، منتظرين خروج جثمانه للصلاة عليه ودفنه في مسقط رأسه بالنوبة.

وكان قد تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، بلاغًا من مأمور مركز شرطة دراو بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي.

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