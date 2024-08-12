هل يوجد علاقة بين الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم.. دراسة تحذر

هل يوجد علاقة بين الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم.. علاقة بين الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم.. أكدت أبحاث علمية حديثة، بأن السيدات اللواتي تعانين من ارتفاع في ضغط الدم هن الأكثر تعرض للصداع النصفي بنسبة تصل لـ16% على الأقل، لذلك تبحثن عن الطرق العلاجية، للتغلب على التعب.

الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم

دراسة تثير الاهتمام بشأن العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي عند النساء، إليك النتائج الرئيسية، التي يرصدها موقع "الموجز"، في السطور التالية.

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العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي، قد يكون بسبب تأثير ارتفاع الضغط على تدفق الدم في الأوعية الدموية الصغيرة، مما يقلل من إمدادات الأكسجين إلى خلايا الدماغ ويؤدي إلى نوبات صداع نصفي.

كما أثبتت الأبحاث بأن الصداع متعلق بالنساء، بالرغم من أن الدراسة لم تثبت أن جميع المصابين بارتفاع ضغط الدم سيعانون من الصداع النصفي، إلا أن الضغط المرتفع قد يكون عاملاً محتملاً للإصابة بالصداع النصفي.

يوصي جميع الأطباء بضرورة الفحص الشامل لضغط الدم بشكل دوري، وخاصةً للأشخاص فوق سن الأربعين، للتأكد من سلامة صحتهم.

كشفت الدراسة أن المدخنين ومرضى السكري لديهم خطر أقل للإصابة بالصداع النصفي، ولكن ينبغي توخي الحذر في تفسير هذه النتائج، وفي حالة استخدام أدوية خفض ضغط الدم من قبل مرضى السكري لتقليل مخاطر الصداع النصفي أيضاً.

كما تيبن الدراسة السابقة بأن مادة النيكوتين التي توجد في السجائر، قد تسبب تأثير مسكن للألم، مما يساهم في تقليل خطر الصداع النصفي.

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