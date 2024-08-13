كارت الخدمات 2024.. تعرّف على طريقة استخراجه والفئات المستحقة

كارت الخدمات 2024 أصبح من أهم الخدمات الحكومية التي توفّر مجموعة كبيرة من الامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تحسين حياتهم ودعمهم في الحياة بشكل طبيعي.

وخلال الفترة الأخيرة، زادت عمليات البحث على شبكة الانترنت عن طريقة استخراج كارت الخدمات 2024 وأهم الشروط المطلوب توافرها في صاحب الطلب، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

شروط استخراج كارت الخدمات 2024

ويقدم كارت الخدمات 2024 العديد من الخدمات الحكومية متعددة الأغراض لأصحاب الإعاقات، كما يسهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمات بشكل مركزي دون الحاجة إلى الذهاب إلى العديد من الجهات الحكومية المختلفة.

ومن أجل استخراج كارت الخدمات 2024 يجب أن يكون مقدم الطلب هو أحد أفراد الفئات التالية:

الإعاقات الذهنية الشديدة.

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي، وفقد السمع التام.

الشلل الدماغي، وضمور العضلات.

الجذام وكف البصر.

اضطراب طيف التوحد

الشلل الرباعي، والإعاقات المتعددة.

شلل الأطفال الشديد، وذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

3 صور شخصية حديثة.

أصل تقرير طبي مختوم.

صورتين من بطاق الرقم القومي.

صورة من المؤهل الدراسي بجانب أصل المؤهل للاطلاع عليه.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.

خطوات استخراج كارت الخدمات 2024

ومن أجل استخراج كارت الخدمات 2024 يمكن إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هذا الرابــط.

تدوين البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

إرفاق كافة الملفات بشكل سليم.

كتابة البيانات الشخصية.

ملء استمارة البيانات الأساسية.

الآن، سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك.

يجب عليك الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك.

يمكنك متابعة الطلب من خلال الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الطلبات».

في حالة قبول الطلب، قم بحجز موعد من خلال أيقونة «الحجز».

قم بالتوجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد.

الاستعلام عن كارت الخدمات 2024 بالاسم

وتتيح الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024 بالاسم والرقم القومي، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 1444 ومنها قم باختيار خدمات ذوي الإعاقة، ثم إدخال الرقم القومي للاستعلام عن الكارت.

إقرأ أيضًا:

كيف تحصل على كارت الخدمات المتكاملة 2024؟.. إليك الأوراق المطلوبة

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024.. والأوراق المطلوبة