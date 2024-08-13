سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 13-8-2024.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في السودان.. واصل سعر الذهب في السودان وعيار 21، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، استقراره، وسجل عيار 24، 44220 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 73.86 دولارًا أمريكيًا.

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم الواحد، على محرك البحث جوجل للتعرف على سعر الذهب داخل أسواق السودان، اليوم الثلاثاء، علي مستوي جميع الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب

سعر الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 13 أغسطس

ويرصد "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب داخل أسواق السودان، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السودان

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في السودان، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، نحو 44220 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 73.86 دولارًا أمريكيًّا.

سعر الذهب عيار 21 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 في السودان، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، نحو 38694 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 64.63 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب عيار 18 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في السودان، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، نحو 33166 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 55.40 دولارًا أمريكيا.

سعر الجنيه الذهب في السودان

فيما، سجلت أسعار الجنيه الذهب في السودان، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، نحو 309549 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 517.03 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب عالميًا

سجّلت الأوقية من عيار 24 في السودان، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 سعر: 2297 دولارًا أمريكيًا.

سعر الذهب

سعر الذهب في السودان

وتأثر الذهب في السودان بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث وجهت الحرب ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة، إلى جانب نهب وسرقة العديد من مناجم الذهب، وسط النزاعات والحرب المشتعلة في السودان، الأمر الذي أدي إلى قة المعروض وارتفاع أسعاره.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

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