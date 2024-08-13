اليوم العالمي للعسر 2024.. صفات يتسم بها مستخدمي اليد اليسرى

اليوم العالمي للعسر يُحتفل به في 13 أغسطس من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي والتقدير للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى. والدفع بالامتناع عن التعليق عليهم بالسلب كونهم يتسمون بالاختلاف عن من حولهم، يشكل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى "العسر" في التدوين والكتابة، حوالي 10% من السكان.

اليوم العالمي للعسر



سمات الأشخاص العسر .. في اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى



1. التفكير الإبداعي: يُعتبر الأشخاص العسر غالباً أكثر إبداعاً وابتكاراً، حيث يُعتقد أن لديهم قدرة أفضل على التفكير خارج الصندوق.

اليوم العالمي للعسر



2. القدرة على التكيف: بما أن العالم مُصمم بشكل رئيسي لليمينين، يضطر العسر إلى تطوير مهارات التكيف والتعامل مع الأدوات والأشياء المُخصصة لليمين.

3. التناسق العصبي: لديهم عادةً استخدام أكثر تنوعاً للدماغ، حيث يمكن أن يكون لديهم نشاط أكبر في كلا نصفي الدماغ، مما يسهم في تطوير مهارات متعددة.

4. التفوق في الرياضيات: بعض الدراسات تشير إلى أن العسر يمكن أن يكون لديهم ميول أكبر للتميز في الرياضيات والقدرات التحليلية.

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5. المهارات الحركية الدقيقة: قد يمتاز العسر بمهارات حركية دقيقة وقدرة على التنسيق بين اليد والعين بشكل أفضل.

التحديات التي يواجهها العسر

- الأدوات والتجهيزات: غالباً ما تكون الأدوات والتجهيزات مثل المقصات وأجهزة الكمبيوتر مصممة لليد اليمنى، مما قد يسبب صعوبة في الاستخدام.

- الكتابة: يمكن أن يواجه العسر صعوبة في الكتابة دون أن يتسبب ذلك في تلطيخ النص، لأن اليد قد تلامس الحبر وتقوم بمسحه.

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احتفال اليوم العالمي للعسر يهدف إلى تعزيز الفهم والتقدير للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، وتقدير تنوع القدرات والمهارات التي يمتلكونها.