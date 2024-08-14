علاء مرسي يتحدث عن مشاعره تجاه أعماله الفنية ويؤكد على أهمية النقد البناء

حل الفنان علاء مرسي، ضيفًا في برنامج "حواديت الناس" مع الإعلامية يمنى بدراوي، وتحدث خلال اللقاء عن العديد من الكواليس المتعلقة بحياته الشخصية منها شعوره بالندم على بعض تصريحاته، وعلاقته الفنان محمد هنيدي، وعن رأيه في بعض نجوم الزمن الجميل، وغيرها من التصريحات التي يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية.

تصريحات علاء مرسي

تحدث علاء مرسي، في تصريحاته التليفزيونية عن مشاعره تجاه أعماله الفنية وتعامله مع الانتقادات، وأكد أنه لا يشاهد أعماله بشكل متكرر، وأنه شعر عند رؤيته للفيديو الذي عرض لأعماله في بداية الحلقة وكأنه يشاهد مقاطع منها لأول مرة في حياته، كما شدد على أن الانتقاد يجب أن يكون بناءً ومبنيًا على نقاش، وليس مجرد هجوم، لأن الجمهور الحقيقي من وجهة نظره من المستحيل أن يهاجم الفنان.

وأشار علاء مرسي إلى عشقه الكبير للسينما والتلفزيون منذ طفولته، وأنه دخل لعالم الفن عبر المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، وأنه لا يدير أموره الفنية بنفسه بل تعتمد هذه المهمة على ابنته، كما تطرق إلى علاقته بالفنان محمد هنيدي، مؤكدًا أنهما "روح واحدة" وأن هنيدي كان مفتاحًا لنجاح جيل كامل من الفنانين، مُضيفًا :"احنا روح واحدة، وأنا وهنيدي مبنشتكيش لبعض لكن بنحس ببعض، بس لما المولد انفض اترمينا في حضن بعض واختلافي مع هنيدي اختلاف فنان مش شخصي، وهنيدي صاحب مفتاح لنجوم جيل كامل حيث فتح الطريق أمامهم".



وعبر عن ندمه على بعض التصريحات السابقة المتعلقة بتقييم الفنانين، مشيرًا إلى أنه اعتذر عنها بعد تواصل الفنان أشرف زكي معه، مُعلقًا:" ندمت على تصريحاتي فيما يخص تقييم الفنانين واعتذرت، وتواصل معي الفنان أشرف زكي وقدمت اعتذاري في حينها، لأنني امتلك الشجاعة سواء في الكلام أو في الاعتذار، كما أنني راجل واقعي وبتهم نفسي لأني متصالح مع نفسي".

علاء مرسي: كل الفنانين مقصرين في حياتهم الاجتماعية

وفيما يتعلق بحياته الشخصية، أشار علاء مرسي إلى أن جميع الفنانين لديهم تقصير في حياتهم الاجتماعية، وأكد ممازحًا أن زوجته "رمت طوبته"، مما يعكس بعض التحديات التي يواجهها في حياته الشخصية،مُعقبًا:"حبي عمري كانت ميرفت أمين، أنا بعشقها لأنها، كانت فتاة الأحلام، مين يطول يحب ميرفت امين، وأرى أن الفنان عادل أدهم مكانته الفنية أقل بكثير من حجم موهبته، كل الفنانين مقصرين في حياتهم الاجتماعية، وعن نفسي مراتي رمت طوبتي خلاص".

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